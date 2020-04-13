Русские в Сербии. «Уезжать из-за эпидемии не будем»

13.04.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Русская диаспора Сербии не напугана эпидемией коронавируса, верит в эффективность команды Александра Вучича и покидать вторую родину не собирается.

Об этом собственному корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщили представители русской общины Сербии.

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Массовая миграция русских в Сербию из разных стран постсоветского пространства началась после того, как наши соотечественники заново открыли для себя эту землю и братский сербский народ на заре минувшего десятилетия.

На сегодняшний день русская диаспора в этой стране довольно значительна: только в Белграде, по некоторым данным, проживает около пяти тысяч русских. Несмотря на эпидемию коронавируса, большая часть общины решила не покидать страну.

«ПолитНавигатор» узнал как живется русским соплеменникам в Сербии во время пандемии.

Татьяна, Белград

Я живу в Сербии с 2012 года, у меня есть и второе гражданство, которое мне предоставлено в связи с тем, что мой муж – серб. Мы женаты с ним с 2008 года, до этого жили в Стамбуле, а после того, как расписались, сразу подали документы сначала на вид на жительство, затем на ПМЖ. Я сама пенсионерка, хотя и молодая – в России преподавала сопромат, а потом меня сократили и отправили в 53 года на покой. У меня трое детей осталось взрослых – двое в Свердловске и сын в Питере. Тут занимаюсь домом и рукодельничаю – делаю цветы из кожи.

Если говорить о нынешней ситуации, то не могу сказать, что испытываю сейчас какие-либо сложности. Конечно, карантин и введение комендантского часа изменило привычный распорядок жизни. Например, мы с мужем раньше хотя бы пару раз в неделю выходили в город, много гуляли на Аде Цыганлии (любимое место отдыха горожан на реке Саве – ред.). Сейчас об этом пока пришлось забыть – супругу уже за 60 лет, он в особой группе риска, и ему, как и другим ровесникам, запрещено покидать дом, за это могут очень сурово оштрафовать. Поэтому за продуктами и в аптеку хожу я одна, но это не сложно. Еще тяжело от того, что сейчас, если вдруг помощь понадобится моим детям, я не смогу просто, как обычно, купить билет на самолет и прилететь – граница закрыта, авиасообщение приостановлено.

Что касается моего мнения по поводу вводимых мер безопасности – меня они не напрягают, считаю их вполне оправданными. Хотя конечно бывают и перегибы – вот, например, в первый день карантина на почте бабулю старше 60 лет не стали обслуживать и отправили домой, хотя она пришла заранее и в очереди стояла. Может быть, стоило ее обслужить, но это опять-таки, единичный случай.

Здесь вообще стараются люди помочь друг другу: в очереди пропускают в магазине, если срочно надо, волонтеры работают… Мой муж тоже волонтер, только работает в пенсионном центре, преподает английский язык для таких же великовозрастных учеников. Когда карантин начался, ему оттуда звонили, спрашивали, нужна ли помощь. Соседи помогают тоже, если надо – звонят нам. Поэтому в целом все в порядке.

Когда все только началось, мне позвонил сын из Питера, предлагал прилететь в Россию на это время, но мы отказались. Мыслей бежать из Сербии у нас нет.

Оксана, Нови Сад

В июне исполнится уже 5 лет, как мы с мужем перебрались жить в Сербию, во второй по величине и один из красивейших городов страны – Нови Сад. Скажу сразу – семья у нас условно интернациональная, муж русский, я сама, хоть родители были тоже русскими, родилась в Украине и паспорт у меня украинский. Пожалуй, это единственное, что меня с ней связывает. Поэтому и решили мы с супругом жить в третьей стране. У нас обоих оформлен временный вид на жительство, разрешение на работу. Я владею небольшим рестораном быстрого питания – у меня можно найти и шаурму-гирос, и блины, и кур-гриль.

Конечно, карантин и прочие «прелести» пандемии сказываются на бизнесе: сильно упали продажи. Раньше в моем заведении стояли столики, можно было перекусить на месте. Сейчас это запрещено. Тем не менее, мы работаем, но переориентировались и предлагаем блюда на вынос и организовали доставку на дом, и люди покупают еду. Большим плюсом является то, что хозяин локала (помещение в аренде – ред.) сделал мне 50% скидки. Слышала, что будут послабления по оплате налогов – может сроки сдвинут, точно не знаю. Так что – все работает, надо лишь подстраиваться.

Некоторые сложности возникли и с документами: ВНЖ продлить мы успели, а вот вопрос с разрешением на работу «завис» – сейчас все можно прислать только почтой, сотруднику не принесешь необходимые бумаги… Но, вроде бы мы вопрос решили, осталось дождаться оформления.

Так как я рано выхожу на работу, предварительно спрашиваю соседок-бабулек, их в нашем доме много живет, что им нужно принести из необходимого. Захожу в магазин, покупаю себе и им продукты. Им сейчас тяжело приходится, надо помогать.

Но при всех этих сложностях я считаю, что нам повезло. Мы живем в самой подготовленной к такой непростой ситуации стране: президент Вучич успел закупить и маски, и аппараты ИВЛ.

Страна маленькая, государственный механизм работает споро, решения принимаются и воплощаются быстро, и в этом ключ к успеху в борьбе с вирусом. Здесь я конкретно вижу, как государство заботится о своих гражданах, и это дорогого стоит. И то, что пенсии надбавили, и по 100 евро людям начислили – это забота. Когда мне местные начинают жаловаться на власть, ругать ее, я им просто говорю, что им не с чем сравнить. У моей мамы-инвалида в Мелитополе пенсия в месяц составляет 50 евро, а цены не меньше, чем в Сербии. Попробуй прожить?

Жесткие приняты меры или нет – покажет история. Но для сравнения, то, что происходит сейчас в Украине, страшно, там всем на всех плевать, каждый сам за себя. Там о таких мерах поддержки и мечтать не приходится.

А что экономика сейчас тоже «болеет» – так это не только в Сербии происходит, но и во всем мире. Справимся и с этим, об отъезде куда-либо у нас в семье даже разговора нет. Нам в Сербии нравится.

Дмитрий, Белград

Я в Белграде с 2014 года, очень люблю этот город. Работаю сейчас фрилансером. Одно время была здесь своя фирма, тогда ежегодно обновлял рабочую визу. Сейчас, как и многие русские тут живу как турист, «визараню» (по закону граждане РФ могут жить в стране 30 дней без специальной визы, потом выезжать за границу, на визаран, и возвращаться снова в Сербию ещё на 30 дней, и так в течение всего календарного года).

Эпидемия изменила мой привычный порядок жизни и рабочее расписание. Так как я большую часть дня работаю за ноутбуком, выйти прогуляться поздно вечером или даже ночью – в тот же круглосуточный продуктовый или просто размяться и подышать свежим воздухом – было для меня обычным делом. Сейчас у нас комендантский час с 17.00 и до 05.00 утра, поэтому пришлось перекраивать и рабочее расписание, и распорядок дня.

Главная сложность тоже связана с изменением распорядка и тратой большого количества времени на очереди в магазины, аптеки, в отделение банка или почты (внутрь пускают по 3-5 человек, кое-где по одному, и это при том, что рабочее время везде установлено с 7.00 до 15.00). Вторая большая сложность – отсутствие общественного транспорта (его полностью отменили на время карантина). Когда возникает необходимость попасть в другой район города, приходится идти пешком. В крайних случаях, конечно, беру такси, но необходимость лишних трат (такси у нас отнюдь не дешевое) не радует.

Про адекватность принятых властями страны мер безопасности при этом судить не берусь – всё же, я не эпидемиолог. Хотя цифры статистики показывают, что Сербии, вроде бы, удалось избежать страшного “итальянского сценария”, и возможно, это как раз-таки результат введения строгих запретов и ограничений. И тогда они оправданы.

Но несмотря на некоторые неудобства, в Россию возвращаться я пока не собираюсь. Мои рабочие и личные планы на несколько ближайших лет связаны с Балканами.

Арина, Ниш

Я в Сербии живу относительно недавно – второй год. Сама родом из Воронежской области, влюбилась в Балканы после отдыха в Черногории и экскурсии по Сербии. Как-то сама додумалась переехать сюда, тем более, что друзья сделали это раньше и были довольны. Подумала – пока не обременена семьей, надо рискнуть что-то изменить в своей жизни.

Пока переехала, открыла свой маникюрный кабинет, нашла мастеров, получила разрешение на работу, встала на ноги – началась эта эпидемия. Сейчас число моих клиенток сократилось в разы, никто лишний раз не хочет выходить из дома.

При этом у нас соблюдаются все меры безопасности: мастера работают только в масках, все дезинфицируется, люди приходят по предварительной записи, прием по принципу 1 клиент-1 мастер, т.е. одновременно в салоне находится только два человека. Сейчас работаю посменно только я и еще одна маникюрша, хотя бы так. Не скажу, что ситуация не пугает – надо платить и аренду, и налоги, и зарплату, а денег очень мало. Но надеюсь на лучшее.

Когда у нас в стране было всего 20 заболевших коронавирусом, и президент Вучич обратился к народу с экранов телевизоров со словами о том, что он вводит чрезвычайное положение, я думала, что это слишком. Сейчас, когда у нас уже больше 2500 человек с положительными результатами теста на эту гадость, и 60 жертв, я так не думаю. Просто знаю, что в небольшом Вальево большой очаг, там умер знакомый друзей, а что говорить о столице? Или о Нише? Это может случиться с каждым. Ведь от этой коварной болезни никто не застрахован.

Сначала я хотела уехать домой, в Россию – в моем поселке заболевших нет, но купить билет на самолет, когда они еще летали, не успела. К тому времени, когда узнала о том, что наше посольство собирает списки тех, кто хочет вернуться, я решила остаться в Сербии.

Просто верю, что в скором времени у нас все наладится – вот и президент Вучич сказал, что уже виден свет в конце тоннеля, и уже в мае вспышка может прекратиться. Так что – зачем бежать? Проигрывать я не умею…