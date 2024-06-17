Русские в Запорожье: Ждём братской встречи

Сегодня мы продолжаем повествование о реалиях украинских регионов, которые нужно будет учитывать России после своей победы, для организации там успешного государственного строительства. Теперь на очереди Запорожье.

По состоянию на 1 января 2022 года население города здесь составляло 710 052 жителя. Согласно переписи 2001 года (других пока не проводили, видимо, опасаясь, что будет предано огласке катастрофическое сокращение) проживало 815 300 человек. Национальный состав представлялся следующим образом (тыс. чел.): украинцы – 573 (70,28 %), русские – 207 (25,39 %), белорусы – 5,5 (0,67 %), болгары – 3,6 (0,44%), евреи- 3,4 (0,42 %), грузины – 3,11 (0,38%), армяне -3,08 (0,38%). В городе проживали также татары, азербайджанцы, немцы, цыгане, молдаване и греки, их общая численность в процентном соотношении составляла менее 1%.

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Что же касается языкового состава, то он выглядел так (тыс.чел.): украинский (малороссийский) – 337,5 (41,64 %), русский – 460, 5 (56,83 %), другое -12,4 (1,53 %).

Как видим, даже несмотря на тотальное давление на русский язык и его носителей, несмотря на то, что нацистские власти объявили мову единственным официальным языком города, большинство запорожцев предпочитало изъясняться на великом и могучем.

После начала СВО местные геббельсы принялись утверждать, что «в результате российского вторжения все больше горожан предпочитает говорить на украинском». Однако сия туфта опровергается даже данными американского Международного республиканского института, сотрудничающего с Госдепом и Агентством США по международному развитию, который по результатам своих опросов, проведенных в апреле-мае 2023 года, сообщил, что дома на русском общались 67% населения города, а на украинском – всего лишь 23%.

Вот, что по этому поводу говорит житель Запорожья, бывший корреспондент одного из городских изданий, а ныне пенсионер по имени Максим:

«Ответь, Александровск и Харьков, ответь, давно ль по-хохлацки вы начали петь?» Это я так перефразировал немного знаменитую «Гренаду» Михаила Светлова. Так вот, отвечаю: давно, еще во времена «коренизации» Кагановича, в 20-30 годах прошлого века. Когда мову навязывали насильно. Но все равно большинство людей здесь говорило по-русски, хотя они были наследниками запорожских казаков и все такое прочее. Что, кстати, косвенно подтверждает мнение, что казаки из Сечи были русскими тоже. Песни украинские – да, спивалы. Я и сам их люблю. Но я считаю их диалектом русского языка… А насчет того, что многие жители сейчас на улицах и в других публичных местах изменяют родной речи, то это, вероятнее всего, из опасений нарваться на нацистских уродов… Историки полагают, что имя Александровск нынешнее Запорожье получило по Александровской крепости, заложенной здесь в 1770 году (эта дата изначально считалась и датой его основания). А крепость, в свою очередь, так именовалась, согласно разным версиям, в честь то ли князя Александра Вяземского, то ли генерал-фельдмаршала Александра Голицына. Хотя весьма вероятен вариант, что город был назван в память св. благоверного князя Александра Невского. Подобно тому, как в память святых угодников были названы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Николаев и многие другие города. Такова была русская православная традиция. В 1921-м его переименовали в Запорожье – «находящийся за порогами». (Дело в том, что до возведения в 1932-м плотины ДнепроГЭСа здесь заканчивались многочисленные днепровские пороги, которые мешали судоходству). А в 2023-м нацкомиссия по «культурному наследию» предложила избавиться и от этого названия как «коммунистического».

После Майдана-2014 местные наци-депутаты утвердили новую дату основания – 952 год. Якобы в связи с тем, что именно тогда был окончен трактат византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» как «первое письменное упоминание о существовавших городищах на обоих берегах Днепра и острове Хортица». Хотя в трактате, на самом деле, никакие такие городища не упоминаются. Но это послужило очередным поводом для того, чтобы увязать «древних укров» с Византией и извратить подлинную великорусскую историю.

Запорожцам уже более 30 лет вдалбливается в мозги, что они потомки этих самых укров и потому не должны иметь никаких симпатий к России и ко всему русскому. Все это втемяшивается на разных уровнях, начиная с детского сада. И все-таки, считает Максим, эдакое зомбирование малопродуктивно. Если придет Россия, никакой широкой партизанщины здесь не будет. Да и узкой, вероятнее всего, тоже.

«Я по роду своей деятельности очень много общался с самыми разными людьми, – говорит наш респондент. Общаюсь и сейчас. Конечно, имеется определенное число тех, кто ненавидит РФ. Оно возросло после начала СВО, да. И растет по мере затяжки военных операций. Люди все больше устают жить в страхе, без света и тепла. Они волнуются за своих близких, за свою судьбу. А режим Зеленского, его пропагандисты, все эти страхи подогревают и умело пестуют ненависть. Но все-таки число ярых ненавистников далеко не критическое. Это вам не Ивано-Франковск какой-нибудь… А еще немалое число здесь живет тех, кто хочет освобождения от нацистского ига, ждет Россию, но не всегда согласен с методами проведения СВО. Причем не только с военными, а и идеологическими. Что касается военных методов – я имею в виду всякие договорняки, отступление из Киева, неприкасаемость верхушки хунты. И, конечно, затяжку в войне, которую можно было выиграть блицкригом, а вместо этого теперь столько жертв среди мирного населения, столько разрушений… Что же до идеологических, здесь можно услышать точку зрения, что России нужно бы многое объяснять в своих действиях. Честно, искренне объяснять. Скажем, бомбежки энергосистемы. Вот, например, поясните: обстрел ГЭС поможет лишить ВСУ таких-то ресурсов. Или из-за него военный завод перестанет работать… Ведь укрогеббельсы после каждой такой бомбежки раздувают огромный пожар злобы по отношению к РФ. И люди в унисон с ними начинают тоже восклицать: зачем вы это делаете? Какой тут военный резон? Хотите нас перед зимой без тепла и света оставить? Так произошло и после бомбардировок ДнепроГЭСа. Лишь один депутат Госдумы, кажется, объяснил, что это было ответкой на обстрелы объектов в России. Но, ребята, не лучше ли было такую ответку еще в самом начале прислать на башку Зеленскому и его сволочам, а не церемониться с ними? А теперь прилетает по мирным… Я говорю, как есть, вот такие вопросы тревожат моих земляков…».

Что касается ДнепроГЭСа, то его восстанавливали десятки тысяч советских тружеников под руководством Леонида Брежнева, который после Великой Отечественной войны был назначен сюда главой Запорожской парторганизации. Сейчас киевская хунта готова устраивать любые провокации на этой станции, вплоть до нового полного разрушения плотины. А потом во всем обвинить Россию, как то было в ситуации с Херсонским водохранилищем. И этого тоже очень опасаются запорожцы.

«Знаете что, – продолжает Максим, – многие люди по отношению к россиянам настроены так: ребята, если вы называете нас братьями или одним народом, то не надо нас продажными и тупыми хохлами называть, оскорблять. Или «криптобандеровцами», как когда-то один военкор выразился. К братьям так не относятся. Терпим, да, многое терпим. Боимся, но все равно не отказываемся от России. Только не понимаем, почему, к примеру, перевал Бескид в Закарпатье до сих пор не разбомблен. Я имею в виду тоннель в горах, который еще Порошенко открывал и через который который идут эшелоны с западным оружием для ВСУ. И другие магистрали и коммуникации. Почему этим оружием безнаказанно нашпиговывается Украина? Вопросы, вопросы… А мы все равно любим нашу матушку-Россию и ждем ее… Экономическая и социальная ситуация у нас в Запорожье «аховая». Как, впрочем, и везде в Недорейхе. За весну цены подскочили до 30 процентов. Вот я, журналист, имею пенсию в 3000 грн. Ну жена еще, бывший корректор, имеет 2300. А квартира наша двухкомнатная обходится в 2,5 тыс. в месяц. Сейчас еще с июня Ахметов взвинтил цены на электричество почти на 70%. И, кстати, постоянно указывает, что это по вине России, между прочим… И как жить? В магазинах все дорогущее. И на базарах тоже. Представьте, огурцы уже по 100 и более гривен за кило. Это на Украине-то, в сельскохозяйственной стране, где их должно быть, как грязи! Хорошо, что я имею возможность подрабатывать, пописывать. Конечно, я мог бы сотрудничать со СМИ более широко, но меня от нацистов воротит. И я стараюсь писать только то, что соответствует моей совести. Это к слову о том, какие мы якобы «криптобандеровцы»… И жена что-то там корректирует на заказ, какие-то текстики о природе и погоде… И свояк мой, из Бахмута он переселился, украми разбитого, он с нами гуманитаркой делится, которую иногда получает… А как другие люди обнищавшие? Вы бы видели, сколько здесь нищих – в ужас пришли бы! Но многие русские люди все равно нацистам не продаются, даже если голодают. Есть среди моих друзей такие. Вот так-то! Так что Россия, приходи в Запорожье! Большинство из нас встретит тебя по-братски…».