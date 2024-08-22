«Русские вернут Курск и заберут Донбасс»: львовский русофоб о формуле Запада

Анатолий Лапин.  
22.08.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


В истории с курской авантюрой Украина получила лишь краткосрочную «перемогу», но в конечном итоге останется ни с чем.

Об этом, анализируя публикации в западных СМИ, заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В истории с курской авантюрой Украина получила лишь краткосрочную «перемогу», но в конечном итоге...

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«Будут грандиозные потери по Курской операции – это уже и техника, и силы. Грандиозные потери неизбежны, потому что, безусловно, Россия это назад заберет. Тут вопрос только времени. Грандиозные потери», – прогнозирует русофоб.

«В целом, если подытожить это все, как на это западными очками смотрят (я акцентирую: все то, о чем я говорю, я ретранслирую западные нарративы). Они упираются в такую себе формулу, которую я предлагаю вам: «Плюс Курск, минус Донбасс, а потом минус Курск». Вот в такой последовательности. Все западные медиа аналитики очень осторожны как раз в том, чтобы этого не допустить, потому что сейчас плюс Курск, но потом и минус Донбасс, потому что не перебрасывают [резервы], и минус Курск, потому что все равно свое заберут», – заявил Дроздов.

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