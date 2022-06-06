Русские вместе с местными пришли спасти Малороссию от бандеро-украинства – Прилепин

Новости Украины

Необходимо дать понять противоборствующей стороне, что русские не собираются отнимать малороссийскую культуру, поскольку в ВСУ не все в восторге от Мазепы, Петлюры и Бандеры.

Об этом говорили участники эфира на канале российского писателя и политика Захара Прилепина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышиванка и язык никуда не денутся, вы просто скажите, что ещё нужно? Литература останется, я с этим лично бороться не собираюсь. Я о том, что это должно быть либо в равном количестве, либо язык документальный пусть будет русский, язык песен, общения – пусть будет тот, который тебе удобен», – сказал донецкий военкор Ринат Есеналиев.

В свою очередь, Захар Прилепин подчеркнул ,что украинская культура всегда была частью его народа и прапамяти.

«Почему я должен от этого отказаться и передарить это Украине? Мне кажется, это та часть нашей пропагандистской работы, с которой Россия не работает совершенно. У нас огромное количество прекрасных филологических кафедр, специалистов хороших по украинской литературе. Сегодня для солдат и офицеров, которые находятся в зоне соприкосновения, очень важно им этот посыл отправить. Я не уверен, что там 50 процентов в восторге от Мазепы, Петлюры и Бандеры. Может быть, они воспитывались на Богдане и Сирко. И если им сказать, что это наше, чего ты», – сказал Прилепин.

Он уверен, что можно было бы «сыграть» даже на том, как президент Украины Зеленский фактически сдаёт страну Польше, инициировав особые права для поляков.

«Надо было извлекать Тараса Шевченко, который ненавидел Польшу всем своим существом, о чём десятки раз писал. Для Украины Шевченко, может быть, даже больше, чем Пушкин для России. Там про это всё написано, это надо было извлечь, мы этого не сделали», – добавил писатель.

Ринат Есеналиев согласился, что отношение Польши к украинцам более чем очевидно, но эти вещи не прописываются в пропаганде.

«У них есть «Битва пид Крутами» – это же историческая мистификация, просто красногвардейцы дали по жопе этим студентам, никакой битвы там не было. Гетман Скоропадский – какой он великий, умный, почитайте записки современников: чуждый народу, с какой-то этникой, ставленник, такой украинизированный Лжедмитрий. Смотрится смешно. А есть реальные герои: Сирко, Хмельницкий», – отметил военкор.

В свою очередь, Прилепин отметил, что на бандеровской Украине подменили культ победителей культом мертвецов.

«Почему-то ставят на мертвецов. Проиграл Петлюра, Бандера, Шухевич, Мазепа. А были украинцы, которые выиграли. С Мазепой ушло три полка из 20, они остались с Петром. Ставка всё время на проигравших. И об этом тоже надо говорить. Потому что такое ощущение у Украины, что пришли русские своровать украинство. А пришли русские вместе с местными вернуть нормальной Украине Украину… Зачем отменять украинство? Чтобы что? Как раз тут и сидит опасность, что люди – даже в Донецке и Луганске сидят и поют под гитару украинские песни – а что будет на Слобожанщине? Что будет в Харькове, Чернигове или ещё где-нибудь, если это будут наши земли?» – говорил писатель.

Также он подчеркнул, что бандеровцы вычленили весь сегмент советской украинской литературы, что также можно взять на вооружение.

«В том числе и великолепной военной поэзии украинского происхождения. Поэты, которые писали на украинском, которые погибли, были героями – эта память выброшена. Вам оставили этих выблядков нацистских, вы будете вокруг них водить хороводы? А наследники этих украинских поэтов говорят: мы тут вообще никому не нужны. Русские сказали, что у нас этих поэтов нет, а эти сказали, что у нас Шухевич есть. И они посередине. Надо их забрать. Это та вещь, на которую сразу отреагировали люди в Мариуполе, в Запорожье, когда стали вешать красные флаги, и это сразу у них сработало. Они же в Мариуполе и Запорожье к УПА никакого отношения не имеют, их дедушки в УПА точно не воевали, а в Красной Армии воевали. Они сразу на это отреагировали», – привел пример Прилепин.