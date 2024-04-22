Русские во Львове: украинская пропаганда запустила устрашающую рекламу

Игорь Шкапа.  
22.04.2024 13:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 632
 
Война, Галичина, Дзен, Львов, Пропаганда, Россия, Украина


Во Львове запустили социальную рекламу, призванную запугать местных жителей переходом города под контроль России. Соответствующий ролик создан Львовским областным ТЦК и городским советом областного центра.

В описании говорится, что хотят напомнить, что «война – не так далеко, как это может показаться».

Во Львове запустили социальную рекламу, призванную запугать местных жителей переходом города под контроль России. Соответствующий...

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По сюжету в ролике показана украинская квартира с рисунками детей и фотографиями. Затем появляется мужчина, которому звонят по телефону. Из разговора становится понятно, что это российский военный, который получает какую-то задачу от вышестоящего начальства.

Затем из окна квартиры можно увидеть пролет российского вертолета над центром Львова, после чего идут титры с вопросом: «Этого никогда не будет? Заканчивается ролик призывом вступать в ряды украинской армии.

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