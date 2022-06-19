Русские войска наступают на Славянск, не давая ВСУ применять дроны

Русские войска приближаются к Славянску, задействовав новейшие средства радиоэлектронной борьбы, не позволяющие украинской стороне поднять в воздух беспилотники, ранее обеспечивавшие эффективную работу артиллерии ВСУ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил боевик 1-го батальона ДУК «Правый сектор» Дмитрий Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я бы не стал уменьшать роль противника – его потенциал, его возможности. То, что я сейчас вижу, так это то, что противник подтянул на эти участки фронта (к Славянско-Краматорской агломерации – ред.) самую современную технику войск РЭБ, очень современную.

Сейчас нам уже на восточном фронте приходится иметь дело с этой техникой. Она сама по себе техника как техника, но всё усложняет то, что на борту этих машин есть катапульты, которые могут за считанные секунды поднимать в воздух российские БПЛА «Орланы», и благодаря этим «Орланам» они ретранслируют эти радиопомехи, которые не дают возможности преимущества в воздухе украинских летательных аппаратов.

Соответственно становится проблемным выполнение задач в виде корректирования артиллеристского огня, то есть, от этого страдает прицельность. И вообще по правилам войны военное преимущество имеет тот, кто имеет преимущество в воздухе», – пожаловался Савченко.