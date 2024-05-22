Русские войска освободили населенный пункт, за который шли долгие бои

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ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка, за который шли длительные кровопролитные бои сразу после взятия Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщает Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Отметим, по неофициальным данным, российские войска зашли в населённый пункт ещё в понедельник, однако министерство сочло нужным объявить об этом только сегодня.

Сообщается, что накануне украинские войска были вытеснены с господствующей высоты «точка 233.3», расположенной в районе населённого пункта Клещеевка.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в своем тг-канале сообщал, что под натиском ВС РФ солдаты ВСУ хаотично отступили из населенного пункта.

Военные обозреватели считают, что освобождение Клещеевки приведёт к локальному разгрому ВСУ к югу от Артёмовска, локального кризиса для украинской группировки на этом участке и будет способствовать охвату Часова Яра.