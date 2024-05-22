Русские войска освободили населенный пункт, за который шли долгие бои

Максим Столяров.  
22.05.2024 14:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка, за который шли длительные кровопролитные бои сразу после взятия Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщает Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка, за который шли длительные кровопролитные бои сразу после...

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«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Отметим, по неофициальным данным, российские войска зашли в населённый пункт ещё в понедельник, однако министерство сочло нужным объявить об этом только сегодня.

Сообщается, что накануне украинские войска были вытеснены с господствующей высоты «точка 233.3», расположенной в районе населённого пункта Клещеевка.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в своем тг-канале сообщал, что под натиском ВС РФ солдаты ВСУ хаотично отступили из населенного пункта.

Военные обозреватели считают, что освобождение Клещеевки приведёт к локальному разгрому ВСУ к югу от Артёмовска, локального кризиса для украинской группировки на этом участке и будет способствовать охвату Часова Яра.

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