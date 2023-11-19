Русские войска продвинулись по нескольким направлениям в ДНР

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Российские войска развивают успех на Авдеевском направлении, а также под Горловкой и в районе Клещеевки, южнее Артёмовска.

Об этом сообщают телеграм-каналы военкоров и экспертов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канал 105-го стрелкового полка НМ ДНР публикует вражескую карту, где серым выделено продвижение российских войск за последнюю неделю.

«При этом, темпы нашего продвижения явно нарастают. Многие сравнивают битву за Авдеевку с битвой за Артёмовск, но ситуация на авдеевском участке немного другая — дела идут куда быстрее», – пишут авторы канала.

Так, на южном фланге авдеевского направления российской армией взята станция Яиноватая-2 и ресторан «Царская охота».

«Впервые за 8 лет мы продвинулись в районе «Царской охоты» на юге Авдеевки. Пройдено хорошо. 114 бригада и «шторм z» лютые красавцы», – комментирует тг-канал «Донецкий стрингер» военкора Станислава Обищенко.

«Как и при штурме Артемовска в Авдеевке наши войска продвигаются на нескольких направлениях, заставляя противника постоянно тасовать резервы. А так как у него их немного, то он снимает войска с другого, где следует новая атака наших войск», – объясняет журналист из ДНР Алексей Акутин тактику продвижения.

Тг-канал «НгП раZVедка» сообщает, что проведению удачного удара способствовала грамотно проведённая воздушная разведка, подразделения которой за полтора года существенно выросли в профессиональном и техническом плане.

«ВС РФ проломили оборонительную линию ВСУ в районе промзоны, успех стал возможен благодаря основательной подготовке к удару, к моменту начала штурма было доподлинно известно, куда и чем бить, где расположены минно-взрывные заграждения, на какой позиции сколько бойцов противника, по каким маршрутам подходят резервы и отходят эвакуационные группы. Итог: хохол категорически не был готов к такому повороту событий, не подготовил вторую линию обороны, а потому хаотично отступал, бросая раненных, матчасть и личные вещи», – говорится в сообщении. Тем не менее, отмечают авторы канала, праздновать победу преждевременно, противник наносит удары по своим бывшим позициям из артиллерии и 120-х минометов, подтягивает резервы, насыщает передний край стрелковым оружием. «Впереди ещё виноградники, дачный поселок, лесопосадка у царской охоты, т.н. дачи западнее Царской охоты и бывшая часть ПВО. Работы вагон, но она будет сделана красиво, поводов для удивления будет ещё немало», – утверждают в источнике.

Канал «MultiXAM» отмечает, что за последние две недели российские подразделения добились значительных успехов, расширив позиции на северо-восточном и южном флангах.

«Полгода назад для противника серьезную угрозу представляло взятие нами высоты 234.4 северо-западнее Красногоровки. Теперь командование ВСУ опасается нашего продвижения к высоте 240, что станет возможным после отступления противника из Новокалиново, Керамика и Степово. Взятие этой высоты откроет дорогу на Очеретино – важный ж/д-узел, через который снабжался Авдеевский гарнизон. Это важно для блокирования отхода ВСУ через Орловку, Семеновку, Бердычи и Новобахмутовку. Второй маршрут – Авдеевка, Орловка, Новоселовка Первая либо Уманское менее предпочтителен ввиду низкой пропускной способности дорог, а также в силу того, что на отходе их колонны окажутся в зоне нашего огневого контроля. Этот район и сейчас неплохо обрабатывается ВКС РФ. Поводов для оптимизма у Киева нет», – пишут авторы канала.

При этом есть информация о прорыве с северной стороны города.

«Подразделения ВС РФ вошли в Авдеевку также с севера и, прорвав оборону в районе песчаного карьера, продвинулись через лесополосы к садовому поселку Ивушка. Продвижение зафиксировано и в промзоне Авдеевского коксохимического завода, часть которого уже контролируется ВС РФ», – говорится в сообщении.

Что касается авдеевского коксохима, военкор Евгений Лисицын публикует кадры с ВСУшниками, которые прячутся в подвале завода.

«Уже начинает напоминать мариупольскую «Азовсталь», – комментирует военкор.

Его коллега Александр Сладков отмечает, что взятие Авдеевки, прежде всего, важно из логистических соображений.

«Мы такую маневренность себе обеспечим! Сейчас мы гоняем из Донецка в Горловку и Луганск через Макеевку и Енакиево (большой круг), или через Ясиноватую (обстреливаемая трасса). А напрямую вообще не ездим — там дорога разбита, мосты исковерканы и вообще это самоубийство. Всё из-за стрельбы ВСУ со стороны Авдеевки. А теперь летать будем мгновенно!!! Второе — отодвигаем врага от Донецка, живодеры из ВСУ стреляют по жилым кварталам, убивают мирных людей. Теперь до них самих очередь дошла. Третье — это ж продолжение освобождения Донбасса. Нам надо очищать наши города от врага, восстанавливать жилье и производство, возвращать беженцев домой, детей растить и воспитывать. Это сверхзадача», – написал Сладков.

При этом, по информации «MultiXAM», противник уже спешно создаёт оборонительные рубежи в нескольких десятках километров от Авдеевки.

«Маневры ВСУ в районе Краматорска и Покровска (Красноармейск – ред.), пускай и косвенно, но указывают на подготовку новых рубежей обороны. В начале недели противник переместил крупные силы в Селидово, где сейчас спешно ведутся фортификационные работы. Селидово находится на удалении до 30 км от западных границ Авдеевского укрепрайона, что укладывается в систему эшелонирования их обороны. Западнее Авдеевки не создавалось укреплений, потому как с 2014 года она считалась неприступной крепостью. Видимо, командование ВСУ понимает, что ЛБС в скором времени сместится», – сообщает источник.

Анализируя обстановку, авторы канала видят в сложившейся конфигурации два варианта:

«1.Как только противник подготовит позиции в районе Селидово, начнется постепенный отвод сил из Авдеевки (при желании сохранить людей); 2.Не желая нести репутационные потери (перед Западом), Зеленский объявит Авдеевку городом-крепостью, что будет означать крах гарнизона».

При этом второй вариант более, чем вероятен, и Банковая пойдёт наперекор военным, которые не разделяют такой сценарий.

«Оценивая логику украинского военно-политического руководства, нельзя исключать, что оно будет максимально удерживать Авдеевку и дотянет до ее окружения, начав дальше разыгрывать карту жертвенности, несгибаемого героизма и воли к победе. Только этой логики не придерживаются украинские военные, из раза в раз становясь заложниками своего же истеблишмента, который готов жертвовать людьми, лишь бы доказать перед Западом свою непримиримость в борьбе против России до последнего военного. Перспективы Авдеевского гарнизона очевидны, и в случае развития обстановки по варианту №2, стоит ожидать ухудшения из без того обострившихся отношений между генштабом ВСУ и Банковой», – прогнозируют авторы канала.

Есть хорошие новости и с Бахмутского направления. Российские войска развили успех в направлении Клещеевки (южный фланг Артёмовска (Бахмута). Согласно обновленной карте, опубликованной на ресурсе противника, ВС РФ уже занимают стратегически важную высоту к северу от населённого пункта, без контроля которой удержать его невозможно.

Также появилась информация о продвижении под Горловкой. Военкор Александр Сладков сообщает, что русская пехота 132-й бригады отбила весь террикон в пригороде у шахты Гагарина.

Военкор Евгений Лисицын также сообщает, что с мест приходит информация, что об отбитых у противника позициях.

«Именно с этого района укронацисты вели огонь по Горловке в течение многих лет», – отмечает Лисицын.