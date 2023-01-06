Русские войска, прорвавшись в Соледар, отсекают пути снабжения Артёмовска

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Русские войска накануне штурмом овладели населенным пунктом Бахмутское северо-восточнее Артёмовска (Бахмут) и, развивая наступление, прорвались к центру города Соледар. Об этом сообщает тг-канал военкора Семёна Пегова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент под контроль освободительной армии полностью перешёл жилой массив от ул. Космонавтов до ул. Тельмана, а также половина центральной улицы Октябрьской. Враг отходит на север города на опорные пункты в район Юрчиной горы.

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Отмечается, что основная цель наступающих войск на данный момент – перерезать трассу снабжения группировки ВСУ в Соледаре, замкнуть оставшиеся подразделения врага без обеспечения и окончательно уничтожить.

«По данным источников, владеющих ситуацией «на земле», противник оставляет позиции и отступает на север и северо-запад», – пишет военкор Евгений Поддубный.

Кроме того, под контроль России перешло несколько опорных пунктов ВСУ севернее Соледара, защитники Донбасса вышли к н.п. Краснополевка. Также продолжается наступление южнее города в район н.п. Красная Гора.

«После взятия обоих населенных пунктов линии снабжения Соледарской группировки ВСУ будут перерезаны, а сама она очутится под угрозой полного окружения. И тогда город, который был важной частью линии обороны противника Северск-Соледар-Бахмут (Артемовск), может быть сдан, что почти сразу же приведет к кризису Северскую группировку противника и резко осложнит положение «Бахмутского гарнизона» ВСУ», – объясняет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Военкор Юрий Котенок отмечает, что украинские паблики подтверждают продвижение ВС РФ на данном направлении и отступление ВСУ с ряда позиций с целью выравнивания линии обороны.

Политолог Сергей Марков, объясняя ситуацию, отметил, что прорыв был совершён как раз накануне рождественского перемирия, объявленного президентом РФ в одностороннем порядке.

«1.Бои в трех населенных пунктах Бахмут – Соледар – Северск могут продолжаться еще многие месяцы. 2.А может оборона ВСУ повалиться и в любой момент. 3.Взятия линии Бахмут – Соледар – Северск создаст условия для наступления армии России на агломерацию Славянск – Краматорск. 4.Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение почти всего Донбасса», – пишет в своём тг-канале Марков.

При этом пятым пунктом политолог назвал создание условий для каких-то переговоров о прекращении боевых действий.

«Поэтому даже небольшие такие успехи дают возможность увидеть свет в конце туннеля», – считает Марков.