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Сразу несколько военкоров сообщают о занятии российскими войсками села Синьковка на подступах к городу Купянск – это крупный транспортный узел в Харьковской области, который удалось захватить ВСУ прошлой осенью.

«Часть Синьковки еще несколько дней назад фактически перешла в серую зону… Занятие Синьковки даст возможность нашим войскам, двигаясь в обход Петропавловки, продвигаться к северо-восточным окраинам Купянска», – поясняет обозреватель Борис Рожин.

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Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает о панических настроениях в Купянске.

«После взятия Синьковки около часа назад из Купянска сбежала украинская администрация. Село Синьковка находится в шести километрах от Купянска», – говорится в сообщении.

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что ВСУ начали подрыв мостов, чтобы замедлить продвижение русских.

«Противник начал подрыв мостов на подступах к оккупированному киевским режимом Купянску. Это очень серьезный признак успешных действий Армии России, который красноречивей любой сводки».

А депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский напоминает:

«Интересно, как себя в Купянске чувствуют вислоухие, которые после выхода наших в прошлом году, сдали в СБУ своих адекватных земляков?».

Член общественной палаты РФ Александр Малькевич дает понять, что на харьковском направлении ВСУ сталкиваются с нехваткой людей – ровно такие же проблемы были у российской армии год назад, когда ей пришлось отступать отсюда (нужно понимать, что боеспособные резервы концентрируются на южном фронте, где украинцы пытаются прорваться к Азовскому морю).

«Противник ежедневно теряет до десяти опорных пунктов. Бреши в обороне противник затыкает с помощью мобилизованных, у которых полностью отсутствует боевой опыт, и в большинстве случаев мотивация. Кроме того, на данном направлении ВСУ испытывают серьёзный дефицит медиков и эвакуационных групп», – пишет Малькевич.

Депутат Госдумы Виталий Милонов настроен оптимистично:

«По моим ощущениям, мы готовы сейчас потихонечку уже начинать думать насчёт серьёзного продвижения вперёд. Я каждый день с замиранием сердца читаю новости с Купянского направления – парни молодцы. Очень напряжённая ситуация в Запорожье. Я на 100% уверен, что осень принесёт более положительные новости. И этот большой конфликт, который у нас есть – уверен, что не затянется на многие годы, как это пишут некоторые эксперты. Мы сможем показать людям, что наша армия может идти уверенно вперёд. Не забывайте об одном – мы воюем не с одной стороной», – сказал он в интервью ТВ.