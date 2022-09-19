Русские войска заходят в городские кварталы Артемовска

19.09.2022  15:32 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Освободительные силы на Донбассе совершили серьёзный бросок вглубь промышленной зоне Артёмовска (Бахмута), взяв завод шампанских вин и окрестные жилые кварталы.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освободительные силы на Донбассе совершили серьёзный бросок вглубь промышленной зоне Артёмовска (Бахмута), взяв завод...

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«На Донецком направлении за выходные прошли новости, что мы зацепились за окраины Красногоровки, идут бои южнее Опытного. Тут постепенно один пункт за другим забираем.

Очень важная новости ко мне пришла сегодня утром от моего надёжного источника, что вчера вечером «вагнеровцы» взяли в Артёмовске завод шампанских вин и окрестные кварталы. Это уже довольно глубоко в промышленной зоне города, это уже состыковка промышленной зоны с жилыми кварталами, правда, одноэтажными. То есть очень хорошее продвижение», – порадовал Подоляка.

Ведущий уточни ли, можно ли говорить, что наши войска зашли в частный сектор Артёмовска.

«В целом да, можно сказать, что зашли, потому что он вплотную примыкает к частному сектору. Мой источник сказал, что не только завод, но и окрестные кварталы взяты под контроль», – подтвердил эксперт.

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