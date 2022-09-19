Русские войска заходят в городские кварталы Артемовска

Освободительные силы на Донбассе совершили серьёзный бросок вглубь промышленной зоне Артёмовска (Бахмута), взяв завод шампанских вин и окрестные жилые кварталы.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении за выходные прошли новости, что мы зацепились за окраины Красногоровки, идут бои южнее Опытного. Тут постепенно один пункт за другим забираем.

Очень важная новости ко мне пришла сегодня утром от моего надёжного источника, что вчера вечером «вагнеровцы» взяли в Артёмовске завод шампанских вин и окрестные кварталы. Это уже довольно глубоко в промышленной зоне города, это уже состыковка промышленной зоны с жилыми кварталами, правда, одноэтажными. То есть очень хорошее продвижение», – порадовал Подоляка.