Русские воюют в численном меньшинстве – израильский эксперт

Если бы в сентябре прошлого года Россия не провела мобилизацию, то русским бы не помогла линия Суровикина при украинском «контрнаступе».

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается живой силы, на обозримое время так, как война идёт, то сейчас России действительно хватит, возможно даже в форме контрактников. В крайнем случае, можно провести вторую волну мобилизации, набрать ещё несколько сот тысяч. На самом деле, как ни странно, конкретно в Украине украинская армия в целом превосходит количественно по живой силе российскую группировку, но в принципе – того, что есть, мы сейчас видим, хватает. Главный урок, который россияне вынесли из харьковского прорыва год назад – это именно нехватка живой силы. Поэтому они провели тогда мобилизацию. Сейчас разница на фронте между прошлым сентябрём и нынешним, как ни странно, это не линия Суровикина, не минные поля и прочее, это второй фактор. Первый фактор – то, что сейчас в Украине российская группировка примерно в два раза больше, чем была тогда. Если тогда по оценкам было до 200 тысяч, сейчас по оценкам ГУР 420 тысяч. Именно благодаря этому украинское наступление идёт так, как оно идёт. Если бы российская группировка в Украине была таких же размеров, как тогда, то, несмотря на все эти минные поля, укрепления и прочее, украинская армия давно бы прорвала все эти линии обороны и вышла уже к Азовскому морю. Но от того, что у россиян гораздо больше сил, больше резервов, чем было тогда, это идёт медленно, в целом они так могут продолжать и дальше», – сказал Гендельман.

При этом, по его словам, Киев уже может рассчитывать только на мобилизованных.

«Проблема для Украины в том, что, в принципе, нужное количество, несмотря на все проблемы мобилизации, того, что добровольцы заканчиваются, и сейчас в основном уже идут те, кто не особо бы хотел идти», – добавил эксперт.