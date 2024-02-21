Русские возьмут под огневой контроль Славянск и Краматорск – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Освободив Авдеевку, российские войска выходят на оперативный простор

Об этом говорили киевский журналист Александр Шелест и бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освободив Авдеевку, российские войска выходят на оперативный простор Об этом говорили киевский журналист Александр...

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«Надо было слушать Залужного и делать это намного раньше [отступать из Авдеевки] Другое дело, что надо было строить вторую-третью линию обороны, которых нет. И то, что сейчас происходит с провалом нашей обороны, ну, реально ближайшие городки, за которые можно зацепиться, находятся в 50 километрах от Авдеевки.

Если бы даже в «каменный мешок» Авдеевки пустили русских, как предлагал это сделать Залужный, это ничего бы не дало, это бы не дало развивать наступление. Они бы были в этом «каменном мешке», их бы там постреливали время от времени, да и всё», – сказал Мосийчук.

Теперь же, констатировал экс-депутат, русские могут сделать мощный бросок вперёд.

«Сейчас они вырываются на оперативный простор, и есть большущая угроза, что они вырвутся на высоты, которые позволят артиллерийский обстрел Славянска и Краматорска. А если они выйдут на Покровск [Красноармейск], что вполне возможно, то ракетные обстрелы Днепра. Это очень угрожает нашим позициям и тому подобное», – предупредил экс-депутат.

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