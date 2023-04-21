Русские вплотную подошли к образованию Артемовского котла

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Для группировки ВСУ ситуация в Артемовске, бои за освободждение которого ведут российские силы, продолжает ухудшаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют источники как с российской, так и украинской стороны.

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«На утро сообщают, что дорога через Хромово физически перерезана к западу от Хромово на участке в несколько сотен метров. Ждем фото/видео подтверждений», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

Впрочем, он оговаривается, что пока преждевременно говорить об окружении гарнизона ВСУ.

«Несмотря на заявления об образовании Артемовского котла, формально он еще не замкнут – сохраняется горловина к югу от трассы через Хромово – это простреливаемая и пока физически не перерезанная дорога через Красное (ее использовать весьма проблематично) и поля между Красным и Хромово, по которым передвигаться проблематично в условиях распутицы (как минимум для колесной техники, да и гусеничная там вязнет на ура). Так что скорее можно говорить о том, что наши войска вплотную подошли к образованию Артемовского котла и усилили оперативное окружение части Артемовской группировки – дела у ВСУ тут стабильно ухудшаются», – считает эксперт.

По его словам, в настоящее время к западу от Хромово идут очень жесткие бои в лесопосадке.

«Противник пытается контратаковать, чтобы оттеснить силы ЧВК «Вагнер» от дороги. Наши в свою очередь стремятся закрепиться у дороги. Активно работает артиллерия с обеих сторон. Обе стороны понимают значение этого участка, поэтому прилагают все усилия, чтобы обеспечить контроль над ним. Сама дорога по-прежнему накрывается артиллерией, минометами и ПТУРами. По разным данным за прошедшие сутки в районе трассы было уничтожено до 10-12 единиц колесной и гусеничной техники. Также продолжается продвижение штурмовиков ЧВК «Вагнер» к западу от центра города и в северо-западных кварталах Артемовска», – описывает ситуацию Рожин.

В свою очередь паблик «Бахмутский демон», который ведет сражающийся в Артемовске ВСУшник сегодня утром написал:

«Потеряли улицы, которые раньше отбивали».

Он называет «ложью» разговоры о контроле русским трассы через Хромова, но признает, что «они очень близки».

«Смотрите, если будет приказ отойти, трагедию не делайте, потому что они могли быть уже под Славянском. Пока приказа нет», – пишет «Бахмутский демон».

Угрожающей ситуацией признает и украинский военный паблик «НачШтабу»:

«Противник продолжает наступать на Лиманском, Северском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В настоящее время есть реальная угроза окружения и захвата Бахмута, Белогоровки, Марьинка и Новомихайловки».

Подробностями боем за Артемовск с американской газетой «Вашингтон пост» поделился командующий 93-й механизированной бригадой ВСУ полковник Павел Палиса.

Он рассказал, что после того, как русские прорвали периметр города, ВСУ были отведены «обратно в жилые кварталы, используя крыши в качестве возвышенностей и превратив дома в противотанковые позиции».

«Когда в критические моменты оборона города казалась несостоятельной, Украина неоднократно перебрасывала элитные подразделения для защиты дорог снабжения и стабилизации ситуации. Хотя эта стратегия увенчалась успехом, позволив Украине удерживать западную окраину города, по словам командиров, в последние дни линия фронта становится все более нестабильной», – говорится в материале американской газеты.