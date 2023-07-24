«Русские – враги, я их не оперирую!»: русофобские высказывания врача всколыхнули всю Молдову

Самым главным событием прошедшей недели в Молдове стала публикация скандального видео из палаты Республиканской клинической больницы, на которой врач-ортоларинголог Эдуард Чернолев позволил себе откровенно нацистские высказывания в адрес русской пациентки.

На видео, выложенном в сеть, видно, как врач в больничной палате произносит следующие слова:

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«Я требую, чтобы вы со мной говорили на румынском языке. Когда вы мне отвечаете по-русски, это меня оскорбляет. Я захожу, говорю Buna ziua [Добрый день], а вы мне — «Здравствуйте». Мне хочется вытащить «Калашников» и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу. Вы русская? Русская-русская? Я русских не оперирую, это враги. Езжайте на Украину, скажите, что вы русская».

Затем он принялся стыдить пациентку за то, что она живёт в Молдове всю жизнь и не удосужилась выучить румынский язык. Когда она сказала, что её муж молдаванин, Чернелин ответил:

«Он румын».

Слова врача всколыхнули всю Молдову. Если на Украине давно уже разбиты все «окна Овертона» в плане выражения русофобской ненависти, для молдавского общества это пока в диковинку. Телеграм-каналы, Facebook (запрещённый в России, но по-прежнему популярный в Молдове) и другие интернет-ресурсы взорвались от возмущения.

«Эта история не про язык, люди добрые. Эта история про «Калашников». Боюсь, как не стало бы поздно, когда мы поймём это», – написал на своей странице в соцсети экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский напомнил, что недавно жительницу города Бельцы судебным решением оштрафовали на 25 тысяч лей за видео в Tik-Tok за оскорбление украинского народа и призыв к насильственным действиям.

«Интересно, как отреагирует власть на действия этого «арийца»? Тут штрафа мало. А какое наказание понесла советница села Магдачешты, призвавшая на своей странице е к депортации русских с детьми? Или это другое?» – задался вопросом экс-министр.

«А чему собственно вы удивляетесь? Что странного в том, что представитель национальности, которая уничтожила в Молдове 300 тысяч евреев, теперь заявляет о том, что готов «расстреливать русских»? Ну, а то, что он давал клятву Гиппократа, так это же мелочи, правда? Как и то, что медицинский институт в Кишиневе существует благодаря тем же русским…» – написал журналист Илья Киселёв в своём телеграм-канале «Дежурный по Молдове».

Партия социалистов провела специальный брифинг, в ходе которого потребовала незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов на этот инцидент.

«Этот индивид не заслуживает того, чтобы его называли доктором. Врачи не занимаются политикой, они давали клятву Гиппократа и занимаются лечением пациентов. Этот «Рембо» готов взять в руки автомат и расстреливать граждан, которые говорят на другом языке, заявляя, что он «великий румын». Я не думаю, что такие индивиды в принципе могут достойно представлять какой-либо народ», – заявил в ходе брифинга депутат парламента от ПСРМ Григорий Новак.

Его коллега по фракции Владимир Односталко перечислил пять статей Конституции РМ, четыре статьи Уголовного кодекса, а также Всеобщую декларацию прав человека, Международный кодекс медицинской этики, Лиссабонскую декларацию прав человека и ещё целый ряд законов Республики Молдова, которые нарушил Эдуард Чернолев своими высказываниями в адрес пациентки.

Члены Координационного совета этнокультурных организаций обратились с открытым письмом к гражданам Молдовы, в котором говорится:

«Мы с вами стали свидетелями вопиющего и недостойного поведения врача – представителя одной из самых уважаемых в нашем обществе профессий, по отношению к пациенту, нуждающемуся в медицинской помощи и человеческом внимании. Мы считаем неприемлемыми и опасными подобные факты унижения человеческого достоинства, связанные с этнической принадлежностью».

Политолог Александр Кориненко настроен пессимистично:

«Знаете, а ведь этот нацист живет на наши налоги. Ему не жмут карман деньги, полученные из налогов болгар, гагаузов, русских, украинцев и так далее. Лечить он будет только румын. В итоге, все промолчат и все забудут».

Руководство Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги поспешило отмежеваться от этого инцидента и опубликовало заявление, в котором «выражает несогласие и решительно осуждает высказывания, которые могут повлиять на пациентов».

«Наша позиция заключается в том, что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», – говорится в официальном заявлении РКБ.

Сам Эдуард Чернолев, понимая, в какую ситуацию попал, решил отшутиться. Он заявил, что он общался с пациенткой «в шутливом тоне, чтобы успокоить ее перед предстоящей операцией», и вообще многие сказанные им фразы «вырваны из контекста». Интересно, смог бы он в таком же шутливом тоне высказаться в адрес евреев, афроамериканцев в США или арабов во Франции? И какова была бы его судьба после подобного высказывания?

Впрочем, у оскандалившегося врача нашлась целая армия защитников среди национально озабоченной части населения страны.

«Врач попросил пациентку, которая всю жизнь живёт в Молдове, уважать язык этой страны и говорить на нём. Я не знаю, кто этот врач, но если бы все действовали, как он, весь мир уважал бы румынский язык. Нельзя прожить в стране всю жизнь и не выучить ее язык. Это отсутствие уважения!», – написала на своей странице в соцсети известная телеведущая Лорена Богза.

Она принялась рассуждать о том, что невозможно себе представить, чтобы молдаванин, живущий в России, изъяснялся с врачом по-румынски.

Редактор провластной газеты Ziarul de Garda Алина Раду написала:

«Может, нам стоит выложить видео с врачом, который не знает румынского языка и не понимает, что говорить его пациент? А затем заснимем всех таксистов, кассиров, продавцов, официантов, парламентариев, которые категорически не хотят говорить по-румынски». По её словам, «молдавские румыны выучили русский язык, иногда насильно, чтобы быть понятыми в кабинете врача, у витрины магазина, в социальных службах и т.д.».

«Я не знаю имени врача, но передаю ему своё глубокое уважение. Если я его когда-нибудь встречу, я пожму ему руку. Это не дискриминация пациента, когда ты призываешь его к элементарному уважению. К сожалению, в последнее время «Молдавские Иваны» господствовали над нами и были у власти в нашей стране. Именно поэтому мы стали самой бедной, коррумпированной и обезлюдевшей страной в Европе», – пишет у себя на странице журналист и телеведущий Александр Козер.

Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко, пытаясь утихомирить страсти, написала пространный текст, но лучше бы она этого не делала. В своём тексте министр не нашла ничего лучшего, кроме как процитировать известного румынского фашиста 30-х годов, сторонника гитлеровской Германии Октавиана Гогу.

В годы, когда Гога возглавлял румынское правительство, в Румынии был принят целый ряд антисемитских законов. В частности, 250 тысяч евреев были лишены румынского гражданства. Центр Симона Визенталя обратился к правительству Молдовы с требованием прекратить чествование этого нацистского преступника и переименовать улицу в центре Кишинёва, носящую его имя. Это требование было предсказуемо проигнорировано.

Шовинистические высказывания врача РКБ стали для режима Санду «чёрным лебедем», который уже разделил молдавское общество и вынудил власть метаться в поисках оправдания словам незадачливого медика. Эдуард Чернолев, возможно, получит возможность для карьеры в рядах одного из многочисленных русофобских политформирований.

Профессиональные румыны, борцы со всем русским в Молдове обрели очередное живое знамя. Однако доверие со стороны адекватных молдаван и национальных меньшинств к «национально ориентированному» политическому классу страны будет подорвано ещё сильнее.

На этот инцидент обратят пристальное внимание и жители Гагаузии, и приднестровцы, которые наглядно поймут, что националистические страсти на правом берегу Днестра никуда не ушли, и сделают вывод о том, какое отношение будет к ним в объединённой Молдове.

И тем не менее, сам факт того, как здоровая часть молдавского общества отреагировала на словоизлияния врача-недоумка, не может не радовать. И в этом одно из отличий молдавского общества от украинского.