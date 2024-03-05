Русские врываются в украинские окопы на баги и квадроциклах

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Россия заточилась на длительную войну, для которой смогла накопить серьезные ресурсы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель аграрного холдинга «Агротрейд» Всеволод Кожемяко, входивший в сотню самых богатых украинцев.

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В начале 2022 года он организовал территориальнео формирование, котрое сейчас стало 13-й бригадой Нацгвардии Украины.

«Бригада находится в районе Кременной. Сейчас точка основных усилий врага в этом направлении – это Купянск», – сказал Кожемяко в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

По его информации, одной из главных целей ВС РФ является Лиман.

«А из Лимана можно создавать угрозу и на Купянск, далее там и прямой путь на Славянск, Краматорск», – уточнил он.

У него поинтересовались, как сейчас воюют русские.

«Очевидно, что враг заточился на длительную войну. Благодаря тем ресурсам, которые они смогли накопить за последнее время, русские пытаются продвигаться по нескольким направлениям одновременно. Что мы видим? Это уже совсем не то, что мы видели в Бахмуте во времена «Вагнера», – говорит основатель бригады.

Он отмечает, что ВС РФ не уступают ВСУ в использовании дронов и «постоянно ищут слабые места в нашей обороне, маневрируют».

Кроме того, собеседник «УП» рассказал, что российские солдаты применяют в бою квадроциклы и баги.

«На квадроциклах и баге они запрыгивают прямо в окопы. А когда враг уже в окопах, очень тяжело их оттуда выбить. Если говорить в общем-то, то они очень быстро переняли нашу тактику быстрых штурмов при поддержке FPV, усвоили много тактических схем», – утверждает миллионер.

Кроме того, было сказано, что русские теперь не идут по большим колоннам, как было раньше.

«Больше не разворачиваются широко – работают узким фронтом и волнами в несколько эшелонов, пытаясь продавливать нашу оборону», – резюмировал Кожемяко.