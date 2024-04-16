«Русские всех репрессируют» – экс-офицер НАТО пророчит бандеровщине «лебединую песню»

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 17:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае, если конфликт на Украине закончится в пользу России, то на ее территории начнется «бандеровщина», как это было после победы Красной армии в Великой Отечественной войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если конфликт на Украине закончится в пользу России, то на ее территории...

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Табах также пугает, масштабными репрессиями, которые ждут украинских националистов после освобождения российской армией.

«В Украине начнется сопротивление, потому что вы так долго сопротивлялись и будете сопротивляться, неважно, кто у власти, неважно, сколько территории вашей заняли. Тут сопротивление будет продолжаться, будет бандеровщина эта повсюду.

То есть, будут ужасные репрессии против обыкновенных людей, которые просто, некоторых вы называете здесь, что это ждуны, некоторые будут коллаборантами, некоторые, просто, не хотят в этом участвовать. Здесь, в Украине, этого не получится, в Украине всех людей будут репрессировать, если придут сюда русские», – пугает Табах.

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