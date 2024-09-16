Русские выбивают атомную энергетику, даже не нанося по ней удары – Минэнерго Украины

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Все надежды Украины – на атомную энергетику, которая является основным источником энергоснабжения, однако русские даже без ударов по данной инфраструктуре могут погрузить страну в блэкаут.

Об этом на конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атомная энергетика является основным источником электроснабжения, она генерирует 60%. И эти нападения на подстанции имели очень большое влияние на безопасность на Украине. Потому что много атомных электростанций было переведено в чрезвычайный режим остановки работы. Это означает, что русские атакуют украинскую инфраструктуру, и даже без атаки непосредственно атомных объектов – они нападают на эти элементы через опосредованное влияние. Русские пытаются создать глобальный блэкаут на Украине. Это очень далеко выходит за грани любых принципов, любых положений и любых источников международного права», – вещал Глущенко.