Русские выбивают атомную энергетику, даже не нанося по ней удары – Минэнерго Украины
Все надежды Украины – на атомную энергетику, которая является основным источником энергоснабжения, однако русские даже без ударов по данной инфраструктуре могут погрузить страну в блэкаут.
Об этом на конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Атомная энергетика является основным источником электроснабжения, она генерирует 60%. И эти нападения на подстанции имели очень большое влияние на безопасность на Украине. Потому что много атомных электростанций было переведено в чрезвычайный режим остановки работы.
Это означает, что русские атакуют украинскую инфраструктуру, и даже без атаки непосредственно атомных объектов – они нападают на эти элементы через опосредованное влияние.
Русские пытаются создать глобальный блэкаут на Украине. Это очень далеко выходит за грани любых принципов, любых положений и любых источников международного права», – вещал Глущенко.
Спасибо!
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