«Русские вымрут как нация через 100 лет»: эксперты на ПМЭФ

У России серьезные проблемы с демографией, если ситуацию не изменить, то уже через 100 лет русская нация будет замещена и исчезнет, как и ее культура.

Об этом говорили эксперты в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, демографический спад после подъема с конца 90-х, продолжается уже восьмой год.

«В 88-м году коэффициент был по России 2,15 – это как раз столько, сколько нужно для воспроизводства. Потом была катастрофа 90-х, 99-й год – 1,15. Потом жизнь стала налаживаться и коэффициент вырос в 15-м году до 1,77. Худо-бедно, хоть как-то. Но максимум достигнут в 15-м году и потом начинается спад. Это не какая-то вибрация вокруг некоего уровня, это совершенно ясно выраженный спад. Он чем объясняется. Кто-то скажет, началась Специальная военная операция, но она началась в прошлом году, а спад идет уже семь лет. Я, когда вижу документы: «Давайте сделаем то, сделаем это, тут пособия, эти пособия», я не понимаю – это правильно или неправильно. Если мы не понимаем причину спада рождаемости, как мы можем какие-то меры принимать, они могут быть ошибочны», – сказал Федоров.

С ним согласился российский общественник и музыкант Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши.

«Нам рассказывают про некий демографический всплеск. Вы видели по телеку? Нам «ящик» же много чего интересного показывает, да? «Демографический рост», а рожают мигранты. Мы сейчас рождаем 1,4 ребенка в семье. Мигранты в среднем – 5,3. Мы не рожаем. Через 100 лет русский человек будет вымирать, идет полное замещение нас… Происходит замещение нашей культуры, ее не будет, поймите. Если это не прекратится, нас с вами не будет через 100 лет, и все», – заявил Ниц.