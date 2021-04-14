«Русские выпилят всю Украину». В Киеве осознали, чем опасны американские ракеты

14.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия положит миллионы украинцев, но не допустит, чтобы у ее границ были установлены американские системы ПРО, способные нести ядерные боеголовки.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский юрист, эксперт-международник Геннадий Друзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Друзенко, в этом случае никакое потенциальное усиление санкций против Росиии не остановят ее.

«Каждое неосторожное слово, каждая невзвешенная реплика, особенно на таком высоком уровне, может стать или реальной провокацией, или просто дать «казус Белли». На самом деле, Patriot в Украине… – русские положат миллионы, если в Сумах или в Харькове будут стоять ракеты, полсотни километров по прямой до Москвы, на которые можно ставить ядерные боеголовки.

Да они выпилят всю Украину, независимо от того, какие санкции, эмбарго – Россия пойдет на все, тем более, что Китай их поддерживает. Нужно быть реалистом – да, есть какие-то правила игры, но когда ты давишь на болевую точку, правила прекращаются. Такие, как русские, начинают кусаться», – заявил Друзенко.