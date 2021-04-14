Подпишись на рассылку
14.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

«Русские выпилят всю Украину». В Киеве осознали, чем опасны американские ракеты

Новости Украины

Россия положит миллионы украинцев, но не допустит, чтобы у ее границ были установлены американские системы ПРО, способные нести ядерные боеголовки.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский юрист, эксперт-международник Геннадий Друзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Друзенко, в этом случае никакое потенциальное усиление санкций против Росиии не остановят ее.

«Каждое неосторожное слово, каждая невзвешенная реплика, особенно на таком высоком уровне, может стать или реальной провокацией, или просто дать «казус Белли». На самом деле, Patriot в Украине… – русские положат миллионы, если в Сумах или в Харькове будут стоять ракеты, полсотни километров по прямой до Москвы, на которые можно ставить ядерные боеголовки.

Да они выпилят всю Украину, независимо от того, какие санкции, эмбарго – Россия пойдет на все, тем более, что Китай их поддерживает. Нужно быть реалистом – да, есть какие-то правила игры, но когда ты давишь на болевую точку, правила прекращаются. Такие, как русские, начинают кусаться», – заявил Друзенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть