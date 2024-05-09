«Русские выровняют фронт и пойдут дальше» – украинский полковник

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Российская армия пойдёт вперёд после того, как выровняет линию фронта и обезопасит наступающие группировки от ударов с фланга.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские сейчас равняют фронт. Почему они пошли по Купянску? Они выровняли фронт, а теперь пошли. На Донецком, Северском направлении выступы, и они их равняют. Как они выровняют фронт, то пойдут дальше. Потому что они не хотят флангового удара. Иначе, как только они пойдут – сразу фланговый удар, это даже на третьем курсе военного училища понимают», – сказал Стариков.

Украинский эксперт подчеркнул, что сейчас Россия выполняет ещё одну важную задачу – истощает ВСУ, и не даёт сформировать резервы.