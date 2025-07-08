Русские вышли на финишную прямую победы – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
08.07.2025 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


США будут постепенно сворачивать свое военное присутствие и помощь Украине, в конечном итоге выйдя из конфликта.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут постепенно сворачивать свое военное присутствие и помощь Украине, в конечном итоге выйдя...

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«Война продолжится, в конечном итоге русские победят. На европейцев, на немцев и всех остальных оказывается огромное давление, чтобы они выделяли больше денег, больше оружия и так далее. Но мы уже обсуждали во многих программах, что в какой-то момент Соединенные Штаты просто уйдут. Я думаю, что мы действительно приближаемся к этому. Я имею в виду, что мы долго шли к этому, и это был сложный путь, но я думаю, что мы уже на финишной прямой…

Я думаю, что все в США, кто знает об этом и принимает решение, понимают, что мы действительно на финишной прямой. И я думаю, что, как и в конце Вьетнамской войны, Америка начнет выходить из конфликта и отступать», – заявил Меркурис.

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