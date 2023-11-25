Русские взяли Авдеевскую промзону: «Вражина поплыл, бежит»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военкоры сообщают о взятии российскими войсками промышленной зоны в Авдеевке – укрепрайона ВСУ, который строился с 2014 года и откуда осуществлялись обстрелы Донецка.

«Авдеевская промзона, включая большую часть Авдеевского коксохимического завода, перешла под контроль ВС России спустя 8 лет пребывания под контролем ВСУ. Следующий этап заключается в вытеснении формирований противника из городской застройки Авдеевки», – пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Стоит напомнить, что длительное время авдеевская промка считалась одним из наиболее сильным опорных пунктов противника на всем донецком фронте наравне с укрепами в Марьинке, Опытном и Песках», – замечает обозреватель Борис Рожин.

«Вражина поплыл, бежит. Отход зафиксирован аж до Баёва Кладбища», – подтверждает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Политолог Сергей Марков считает, что успех обеспечили кассетные боеприпасы.

«Именно из Авдеевки ВСУ много лет терроризировали крупные города Донецк и Ясиноватая, потому что именно Авдеевка ближе всего к центру Донецка. Причем промзона находится не на флангах, которые штурмуют больше всего, а в центре обороны. Это означает, что ВСУ, понимая угрозу котла или полукотла, уже сокращают фронт, – готовятся к отступлению. Возможно уже к Новому году Авдеевка будет освобождена от ВСУ, которые фактически оккупанты Донбасса. Решающую роль в этой победе сыграло то, что армия России наконец то тоже начала использовать кассетные боеприпасы».

Марков напоминает, что в городе остаются мирные жители.

«Авдеевка. До военных действий население было 40 тысяч. Самое удивительное, что даже сейчас в Авдеевке живёт около 2 тысяч мирных. Как правило это больные пожилые одинокие люди, которым некуда идти. Это конечно, огромная трагедия. Авдеевка это пригород Донецка, это как Химки рядом с Москвой».

Военкор Марат Хайруллин даёт понять, что российские войска действуют жёстко. Единственный выход для ВСУ – сдаваться.

«Сидят укры в своих норах, ждут своей крысиной смерти… Когда наша пехота заходит на позицию, вылезают и стреляют. Поэтому штурмовики, заходя на позицию, просто закидывают в каждую нору гранатку, не церемонятся, не уговаривают. Бум и все. Можно спокойно идти дальше. Хотели бы, давно сдались. Как только мы зашли на предыдущую позицию, до которой иногда метров пятьдесят – следующая уже точно обречена. Жить хочешь – беги сдавайся. Иначе смерть. И исключений уже практически не бывает – страшная, почти 100 процентная смерть здесь у них на передовой под Авдеевкой. Выжить можно только чудом».

Волонтер Владимир Романов пишет, что на позициях в Авдеевке могут быть уничтожены видные нацисты.

«Тут маякуют в сентябре-октябре ВС России нормально накидали по располагам Кракена (террористическая организация) – и им пришел п///ц. Полный. Включая Величко. Тех немногих, кто выжил – сейчас кинули на Авдеевку. Где естественно скоро кончатся и они».