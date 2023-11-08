«Русские взяли нас за горло»: Авдеевка превращается в могилу для элиты ВСУ

Вадим Москаленко.  
08.11.2023 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Из-за неадекватности президента Украины Владимира Зеленского и его команды, которые до сих пор мечтают о «победном наступлении», Авдеевка превращается в могилу для самых боеспособных частей ВСУ.

Об этом в своём блоге заявил бывший депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за неадекватности президента Украины Владимира Зеленского и его команды, которые до сих пор мечтают...

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«Ситуация под Авдеевкой всё больше напоминает ту, которую мы видели в Бахмуте. По мере приближения боёв к городу, его ожидает судьба «неприступной крепости». Украинская власть создаёт новый символ, за который будет держаться всеми силами, и бросать резервы на удержание.

Сейчас под Авдеевкой всё очень напряжённо для ВСУ. Российские оккупанты расширят северный фасад охвата Авдеевки, укрепляются, давят с юга.

В то же время Авдеевка и все фланги вокруг постоянно под огнём со всех видов оружия – артиллерии, РСЗО, ФАБ. Это уже создало критическое перенапряжение логистики украинского гарнизона в городе. И вообще, угроза потери города сегодня намного выше, чем неделю или две назад», – сказал Мосийчук.

«То есть, Авдеевка – та же самая мясорубка, что была в Бахмуте. Украинское командование наступает на те же грабли. В результате гибнут элитные силы, которым удалось избежать контрнаступления.

В то же время нет ни ротации, ни техники, а Россия сосредоточила там большие силы, и берёт за горло. Но Зеленский, который всё больше теряет связь с реальностью, до сих пор мечтает о возвращении Горловки, и требует наступления», – подытожил бывший депутат.

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