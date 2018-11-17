«Русские за хунтарей»: Скандальная пресс-конференция в Харькове

17.11.2018, Харьков, Артур Манцевич

В Харькове состоялась пресс-конференция общественной организации «Русская диаспора в Украине». Нет-нет, это не то, о чём вы подумали.

То, о чём вы подумали, в Харькове бы не состоялось, и уже не менее трёх лет никто не пытается ничего подобного здесь организовать. Ибо чётко уяснили, что не помещения толком не предоставят ни за какие деньги, ни спокойно работать не дадут: если не СБУ, то граждане с шевронам и в балаклавах разберутся на месте.

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Так что же это тогда было? Оказывается, 1 ноября облюст зарегистрировал эту общественную организацию. Её соучредители Сергей Пивень, Ольга Белецкая и Алексей Антипов выступили перед харьковскими журналистами. Кто они?

Пивень представился одним из учредителей известного в 2014 году движение «Юго-восток», Белецкая сообщила, что родилась в России, но 10 последних лет живёт на территории Украины, и поспешила заявить, что поддерживает украинизацию и абсолютно правильно, что все вокруг переходит на мову.

В отличие от первых двух, выпрыгнувших в общественную жизнь из ниоткуда, как чертик из табакерки, Антипов имеет внятную биографию: был евромайдановцем, обиделся, что назвали фашистом и отняли у него Крым – и пошел в батальон «Донбасс». Во время боевых действий, по его словам, «наблюдал регулярную армию Российской Федерации и даже целый месяц находился у неё в плену», а потом несколько месяцев – у ополченцев. Собственно, он и солировал почти всё время.

И о чём же он говорил? Да как раз не о том, о чём могла бы говорить русская диаспора, даже лояльная властям нынешней Украины, – ни о борьбе за русские классы, ни требовал наказать Фарион и Ницой, ни даже о поддержке очагов русской культуры. Он вещал совсем по-другому. По его словам в батальоне «Донбасс» 80% личного состава составляли русскоязычная граждане, большая часть русскоязычного населения — сторонники Украины, и «нас возмущает позиция негодяев, которые ждут русские танки, а русскоязычных убивает в первую очередь Россия».

А дальше он, как и положено плохообразованному русскому человеку вне зависимости от гражданства, перешел на тему геополитики. Когда абсолютно нечего сказать жителям собственного города, где языковые проблемы встают везде – от аннотации лекарств до общения в детском саду, – он рассуждал о незаконности нынешней российской власти по причине того что выборы проходили, в том числе, и не там, где надо. И обязанность этой организации, по его мнению, – помочь российской оппозиции сбросить существующую власть.

По словам участников пресс-конференции, организация ,возникшая в Харькове, не будет ограничиваться только территорией города и области. Ее деятельностью уже заинтересовались в Запорожье и Одессе. Сейчас в ней 350 активных членов и, заверяет Антипов, их количество «будет расти в геометрической прогрессии». Кроме того, он считает, что любая российская символика должна быть запрещена, a Пивень подчеркивает, выпрыгивая из штанов, что тема языка искусственно подбрасывается.

Не обошлось со стороны этого персонажа с говорящей фамилией (пивень в южнорусских диалектах — петух) и без покаяния. Покаяния за то, что в 2014 году он вошел в одну из организаций протестующих. Но быстро он разобрался, что состоит она из «профессиональных русских, которые делили деньги и выполняли чужие заказы». И, разумеется, сей новоявленный деятель промолчал, что тогда, прежде всего, было другое – желание сотен тысяч жителей Харькова показать, что их мнение их выбор не должны быть растоптаны.

Что это напомнило? Был в позднем СССР «антисионистский комитет советской общественности», который, состоя из статусных евреев, всячески клеймил Израиль, желающих уехать из страны и воссоединиться с родственниками. Но при этом та структура ничего не сделала ни для популяризации еврейской культуры в СССР, ни для защиты синагог, ни даже для снятия негласных процентных норм для советских евреев на поступление в вузы и на работу по разным специальностям. Советские антисемиты и их арабские товарищи радовались такой постановке вопроса.

Украинские русофобы решили просто скопировать былой опыт, разумеется, добавив в него милитаристской риторики и сделав более истеричным. Так что нет ничего нового под луной. Если только плохо скопированное старое.