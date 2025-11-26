Русские забегают нам в тыл и крушат подобие обороны, – нацист Жорин

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 13:50
За последние полгода российские военные изменили тактику и проводят глубокие операции по инфильтрации в тыл обороны ВСУ. Сегодня такого понятия, как «серая зона» и устойчивая линия обороны уже не существует в принципе.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил зам командира третьего армейского корпуса, сформированного из боевиков запрещенного в России террористического «Азова», нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня фронт в принципе не имеет линии боестолкновения как таковой, сегодня фронт уже не имеет той «серой зоны», которая была раньше. Сегодня «серая зона» – это та, которую не контролируем мы. На ней в некоторых случаях может быть противник, в некоторых его нет. Но устойчивой линии фронта не существует в принципе.

Чрезвычайно высокая инфильтрация сейчас войск, она чрезвычайно глубокая. Эта инфильтрация существует и там, где проходит линия фронта по полям, по лесополосам. В некоторых случаях эта инфильтрация вообще достигает до 10 километров.

Потому достаточно сильно отличается, даже полгода назад такой ситуации не было – противник просто забегает как можно дальше нам в тыл и создает нам неудобные для нас условия, разрушает вообще хоть что-то, похожее на системную оборону», – заявил Жорин.

