«Русские, забудьте о союзном государстве» – главная соперница Лукашенко

03.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссия является суверенной страной и не собирается торговать своей независимостью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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Издание напомнило, что сейчас Россия и Белоруссии состоят в Союзном государстве и поинтересовалось, что изменится в отношениях Минска и Москвы, если Тихановская победит на выборах.

«Союзное государство? Нет! Нет! Никакого Союзного государства! Мы будем с вами просто дружить. Да и у нас нет Союзного государства», – сказала кандидат в президенты.

«А в России так надеялись на Союзное государство…», – заметил журналист.

«Вы серьезно на это надеялись? А зачем? Мы суверенная страна, мы не собираемся торговать своей независимостью. Даже обсуждать это не собираемся!», – резюмировала Тихановская.

Отметим, что Тихановская считается основным соперником нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко, который в свою очередь отказался от более тесной интеграции в рамках Союзного государства с РФ.