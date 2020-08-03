03.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

«Русские, забудьте о союзном государстве» – главная соперница Лукашенко


Белоруссия является суверенной страной и не собирается торговать своей независимостью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание напомнило, что сейчас Россия и Белоруссии состоят в Союзном государстве и поинтересовалось, что изменится в отношениях Минска и Москвы, если Тихановская победит на выборах.

«Союзное государство? Нет! Нет! Никакого Союзного государства! Мы будем с вами просто дружить. Да и у нас нет Союзного государства», – сказала кандидат в президенты.

«А в России так надеялись на Союзное государство…», – заметил журналист.

«Вы серьезно на это надеялись? А зачем? Мы суверенная страна, мы не собираемся торговать своей независимостью. Даже обсуждать это не собираемся!», – резюмировала Тихановская.


Отметим, что Тихановская считается основным соперником нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко, который в свою очередь отказался от более тесной интеграции в рамках Союзного государства с РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть