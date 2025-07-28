«Русские зацепились за Купянск – всё, пиши пропало» – украинский эксперт

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ВС РФ научились городским боям, и если цепляются за часть агломерации, то как правило рано или поздно город переходит под их контроль.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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