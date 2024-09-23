«Русские загнали себя в угол» – американский дипломат поражен сдержанностью России

Елена Острякова.  
23.09.2024 18:08
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия не может не ответить на удары американских дальнобойных ракет по своей территории.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может не ответить на удары американских дальнобойных ракет по своей территории. Об...

«Также неясно, какие ответные меры предпримут русские в отношении Запада. Они угрожали и сами загнали себя в такое положение, когда им придется выполнять свои угрозы. Но как они это сделают: с помощью кибератак, ракетных ударов или демонстративного ядерного удара – я не знаю», – сказал Фримен.

Он поражен той сдержанностью, которую до сих пор демонстрировала Россия.

«То, что русские до сих пор были сдержаны, на мой взгляд, просто удивительно. Я не могу себе представить, что США, если бы на нас напали из Мексики, или если бы иностранные войска из Мексики обстреливали нас ракетами, вели бы себя так же сдержанно, как русские. Поэтому это предупреждение о том, что мы можем вступить в состояние войны, что приведет к новым правовым и политическим условиям. И мы можем спровоцировать массированный ответный удар по Украине, от которого русские до сих пор воздерживались», – отметил Фриман.

Он считает, что в новой ядерной доктрине России, которая готовится, порог применения ядерного оружия будет существенно снижен.

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