Российские войска займут Киев до того, как встретятся переговорные группы РФ и Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, он пытался понять, что нужно сделать для достижения сделки.

«Я думаю, что Зеленский достаточно хорошо разбирается, чтобы понять, что Соединенным Штатам доверять нельзя. Им все равно, что они говорят, эти разговоры ничего не стоят, каковы же их действия… Соединенные Штаты не предоставляют денег, которые нужны для того, чтобы поддерживать эту коррумпированную нацию, они не предоставляют оружие, у них возникли проблемы с поставками.

Так что, вполне возможно, что это и есть начало того, к чему вы направляетесь… или что Эрдоган предлагает вам сыграть роль посредника. Зеленский обращается к нему, пытаясь сказать: «Хорошо, подойдите к русским, посмотрите, что нам нужно сделать для того, чтобы заключить сделку».

Зеленский теперь понимает, что ему следовало согласиться на ту сделку, которую они заключили в марте 2022 года. Украина по сути осталась бы нетронутой, но Россия не собирается заключать сделку, которая позволит Украине сохранить Одессу. И, на самом деле, я думаю, Россия будет в Киеве до того, как все это закончится», – заявил Джонсон.