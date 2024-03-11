Русские накопили ракеты для прорыва обороны ВСУ после выборов в РФ – Бортник

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Россия масштабно, системно и методично перемалывает украинскую оборону авиаударами КАБов, от которых нет спасенья никаким укреплениям.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал всё чаще появляющиеся в интернете кадры с уничтоженными системами ПВО «Пэтриот».

«Похоже на то, что мы подтянули комплексы ПВО ближе к линии фронта, чтобы больше сбивать российских самолётов, которые наносят удары КАБами. Полтонны, полторы тонны бомбы планирующие, которые проламывают нашу оборону, устоять против которых просто невозможно любой обороне, любым укреплениям. Мы пытаемся нанести поражение российской авиации, и, конечно, из-за этого наши комплексы тоже больше страдают. Их выдвинули к линии фронта для того, чтобы прекратить этот террор КАБами. Масштабное, системное перемалывание нашей обороны КАБами на протяжение месяцев может создать очень серьёзный кризис в армии, эту проблему надо решать», – опасается Бортник.

Кроме того, он допустил, что после президентских выборов в РФ будет большое наступление.

«Обратите внимание, что особых ракетных ударов в глубине территории Украины последнее время нет, или мало. Нет таких налётов по 100 ракет… дроны – да, каждую ночь практически. Но стрелять «Пэтриотом» по дронам нет смысла абсолютно никакого. Вполне вероятно, что России за это время удалось создать дополнительный запас ракет, который может быть использован уже после российских президентских выборов на ключевых направлениях для прорыва нашей обороны, для эскалации войны, эскалации боевых действий», – заключил политолог.