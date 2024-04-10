«Русские захватили 500 километров!» – в Киеве ругают Зе-власть за враньё

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Украинцам врут о стабилизации «линии фронта», потому что за полгода российская армия освободила 500 квадратных километров территории.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление российских оккупантов не останавливалось с октября месяца. С октября по апрель оккупанты захватили порядка 500 квадратных километров украинской территории. А нам рассказывают о стабилизации на линии фронта», – сказал Снегирев.

«Почему Часов Яр? Это ключевое направление. Он фактически прикрывает дальнейшее продвижение вглубь контролируемых Украиной территорий Донецкой области. Константиновка, Славянск, Краматорск – ключевые пункты обороны, и ключевые промышленные города Донецкого региона. Вот, почему выбрано данное направление. Остальные удары – отвлекающие, имеющие целью растянуть возможности оперативных резервов Генштаба ВСУ», – добавил он.