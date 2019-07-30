30.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия
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«Русские захватили Молдавию» – Плахотнюк

Бежавший из Молдавии после смены власти олигарх Влад Плахотнюк сдал свой депутатский мандат.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не нужен иммунитет в государстве, контролируемом сегодня Москвой и теми, кто совершил десятки незаконных действий против меня и моей семьи, возбуждал политические дела, проводил лживые суды», – написал Плахотнюк.

Он утверждает, что Россия уже контролирует министерство обороны и парламент и собирается взять под контроль генеральную прокуратуру и другие учреждения.

«Когда я говорил, что это случится, многие мне не поверили. Теперь я также говорю вам, что их цель – установить в Молдове режим внешнего управления, основанный на интересах, которые не имеют отношения к молдаванам. Только дураки считают, что россияне сейчас участвуют в Молдове в «деолигархизации». На самом деле они участвуют в захвате жизненно важных государственных учреждений и будут теперь нам указывать, как должно выглядеть «верховенство права», – утверждает олигарх.

Он утверждает, что сначала ждал, когда новые власти очнутся, но потом понял, что они помогают русским захватывать государство и устанавливать «оскорбительные механизмы контроля».

Вчера Следственный департамент министерства внутренних дел России 29 июля обратился в суд Москвы с требованием арестовать заочно бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ), депутата молдавского парламента Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем.

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