Русские запитают Крым водой со дна Азова и двинут на Мариуполь – беглый луганский националист

10.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

РФ сейчас проводит геологоразведочные работы в акватории Азова с целью выяснить объёмы запасов пресной воды под дном моря, чтобы восстановить водоснабжение Крыма.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Луганска украинский националист, а ныне сопредседатель грантоедской гражданской инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, то, что сейчас происходит в акватории Чёрного и Азовского морей – это серьёзный сценарий РФ. Речь идёт фактически о блокаде свободного судоходства в акватории Азовского моря. В связи с перекрытием Керченского пролива, РФ фактически начала реализовывать сценарий, согласно которому Азовское море, по мнению русских, является морем исключительно РФ.

Опасность этого сценария в том, что РФ сейчас проводит геологоразведочные работы в Азовском море с целью выяснить объёмы запасов пресной воды под Азовским морем. РФ понимает, что военным путём ей вряд ли удастся захватить Северо-Крымский канал, соответственно, решить вопрос с подачей воды в оккупированный Крым, и решила добывать воду непосредственно со дна Азовского моря», – предупредил Снегирёв.

«Если оправдаются прогнозы РФ по поводу того, что под дном Азовского моря могут быть запасы воды примерно до 2-х млрд. кубометров, то этой воды хватит, чтобы решить вопрос водоснабжения оккупированного Крыма. Я не исключаю, что именно тогда РФ перейдёт к более радикальным действиям – как в акватории Азовского моря, так и на суше. Речь идёт о возможности наступления в район Мариуполя, соответственно, далее – Бердянск и Геническ», – стращал телезрителей беглый заукраинец.