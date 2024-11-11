Русские запустили машину войны. Украинцы склоняются на канаты – Берлинская

Игорь Шкапа.  
11.11.2024 09:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия не намерена сворачивать свое успешно развивающееся наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолиНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе сформированного из майданщиков батальона «Айдар».

Российская армия не намерена сворачивать свое успешно развивающееся наступление. Об этом, передает корреспондент «ПолиНавигатора»,...

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«Мы находимся в моменте, где русские в активном наступлении, у них это успешно выходит. Это наступление они будут разворачивать и продолжать, потому что это логично – я бы на их месте совершенно не останавливалась. Мы сражаемся против объединенного военно-промышленного комплекса не только России, но и Китая, Северной Кореи, Ирана, Беларуси и многих других прокси-союзников гласных или негласных.

В частности и, к сожалению, западные страны поставляют русским комплектующие к дронам, ракетам, авиации и другому оборудованию», – утверждает Берлинская.

По ее словам, «враг сделал выводы из своих ошибок, перегруппировался и принял решение идти до последнего».

Она считает «чудом», что при таком преимуществе русских Покровск (Красноармейск) еще не оставлен ВСУ.

«Мы находимся в моменте, когда враг принял решение идти до конца. И если так цинично, грубо сравнивать со спортом, то они где-то в условном 3-м, максимум 4-м раунде, а мы где-то в 10-11-м.  […]  Мы все больше склоняемся на канаты, а они только-только запустили эту машину войны. То есть они еще не чувствуют катастрофичности потерь», – сокрушается Берлинская.

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