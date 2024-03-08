Русские зечки идут на СВО за идею, вызывая злобное возмущение либералов
Женщины-заключенные в российских тюрьмах более осознанно идут добровольцами на СВО, чем мужчины-зеки.
Об этом в интервью ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявила иноагент и нацпредатель, лидер организации «Русь сидящая» Ольга Романова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мужчины идут на войну за свободой: помилованием или УДО. Деньги — в третью очередь, и нет никакой идеологии вообще. Они не воспринимают ни официальную пропаганду, ни контпропаганду.
А женщины очень распропагандированы. Они идут на войну не для того, чтобы заработать, и даже не для того, чтобы получить свободу. Они, идут, правда, чтобы умереть за Путина. Вот – честно», – сказала Романова.
Она видит основную причину такой разницы в российском патриотическом кино, которое крутят в колониях. По словам Романовой, любимый фильм в женских колониях – «Зоя Космодемьянская». Это возмущает иноагентку, которая придерживается либеральных глумливых взглядов на героев Великой Отечественной войны.
Спасибо!
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