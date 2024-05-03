Русский «Абзац»: Newsweek рассказал о новых российских разработках по борьбе с дронами

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Свежий Newsweek пишет о том, как Россия внедряет новые устройства на базе искусственного интеллекта для борьбы с дронами.

«Мобильная система борьбы с дронами, получившая название «Абзац», способна глушить все активные диапазоны частот. Он уже используется российскими военными в продолжающейся войне в соседней Украине», – говорится в публикации.

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Издание ссылается на генерального директора российского научно-производственного предприятия «Герань» Олега Жукова.

«В мобильной платформе помех «Абзац» реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. Этот комплекс вооружения может двигаться по траектории и выполнять задачи радиоэлектронной борьбы без участия оператора. Изделие уже применяется в зоне специальных операций», – сказал Жуков.

Конструктор добавил, что аппарат оснащен системой постановки помех, которой можно управлять дистанционно.

Newsweek связался с Министерством обороны России для получения комментариев по электронной почте, но ответа пока не получил.

По мнению Сэмюэля Бендетта из американского аналитического центра CAN, ИИ становится «важным активом» в продолжающейся войне на Украине.

«Обе стороны пытаются использовать ИИ в своих попытках поразить и сбить с курса вражеские дроны, прежде чем они смогут завершить свои миссии», – говорит он.

В отчете, опубликованном в июле 2023 года, Бендетт нахваливал украинских разработчиков за то, что «в целом Украина, похоже, выиграет больше от использования этой технологии», хотя еще слишком рано предсказывать, приведет ли такое технологическое преимущество к значительным успехам против укоренившихся позиций России».

По данным Newsweek, Россия разработала еще один портативный блок помех для борьбы с дронами под названием «Гюрза», который используется российской армией в зоне СВО. По словам разработчиков, искусственный интеллект системы помех «Гюрза» способен независимо определять, действует ли дрон на украинском или российском объекте. частоте и глушить только изолированные частоты, на которых работают украинские дроны.

«Это нововведение, вероятно, является попыткой ответить на недавние заявления о том, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) часто мешают работе российских дронов, когда российские войска пытаются сбить украинские дроны, подавляя все частоты в непосредственной близости от системы, а не пытаясь только глушить отдельные частоты в одной области», — говорится в публикации.