«Русский блок» анонсировал серию роликов с разоблачением коррупции в Севастополе

27.03.2019, Севастополь, Ольга Манько

В Севастополе более ста активистов организации Русский блок провели собрание, посвященное итогам пятилетия вхождения Крыма и Севастополя в состав России. В торжественной обстановке членам организации, активно проявившим себя в период Русской весны 2014 года, были вручены медали и грамоты Совета Федерации России.

Выступающие отметили, что во времена Украины «Русский блок» боролся за права человека и историческую правду. Поэтому и сегодня деятельность организации является правозащитной. Сегодня члены организации ведут не только активную работу в районах города, но и защищают права севастопольцев в судах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, лидер «Русского блока» Геннадий Басов заявил: «Больно смотреть на то, что сегодня происходит в городе. Сегодня отдельные, прежде всего залетные деятели в судейских мантиях, на должностях и в погонах, не только дискредитировали российскую систему управления и правосудия в Севастополе, но дают понять, что они каста неприкасаемых, которая может спокойно рвать наш город».

«И это правда они действительно каста неприкасаемых. До сих пор никто из них не понес ответственности за заказные уголовные дела, за отжим недвижимости и земли севастопольцев, за разрушение мелкого и среднего бизнеса города. Они настолько уверены в своей безнаказанности, что могут позволить пойти на сговор и лишить нас права на закон.

Я хочу спросить каждого из вас, сомневается ли кто-то в том, что этот беспредел осуществляется без сговора судей прокуроров и других должностных лиц, заинтересованных в своей шкурной выгоде?

Мы считаем своим долгом предоставить гражданам России материалы, с конкретными фамилиями и документами. Каждую неделю будут выходить ролики о системе правосудия, которые дадут вам возможность понять, что на самом деле происходит в этой сфере в городе, благо материала мы накопили много.

И, если благодаря этой работе, нам удастся остановить мерзавцев и защитить хоть одного севастопольца, я буду считать, что огромная работа проведена не зря», – сказал Басов.