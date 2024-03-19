«Русский блок»: Многие участники событий весны 2014 года в Севастополе незаслуженно забыты

Виктор Орлов.  
19.03.2024 18:55
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь


«Русский блок» готовит обращение к руководству России по поводу того, что многие участники событий 2014 года оказались незаслуженно забыты.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал лидер организации Геннадий Басов.

«Русский блок» готовит обращение к руководству России по поводу того, что многие участники событий...

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По его словам, чиновники в Севастополе «предают забвению простых севастопольцев, которые активно участвовали в событиях 2014 года и, несомненно, внесли значительный вклад в нашу общую победу».

«А именно тех, кто в феврале выезжал из Севастополя в Симферополь предотвращать провокацию меджлиса 26 февраля 2014 года, причем некоторые из них получили серьезные травмы. Тех, кто неделями блокировал, а затем и штурмовал штаб ВМСУ, оставив свои семьи, приближал нашу победу. Тех, кто в начале марта предотвращал провокацию националистов у памятника Шевченко в Севастополе, и многим другим, кому севастопольская власть не считает нужным сказать персональное спасибо.

У нас достаточно видео, фото и иных свидетельств, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и руководителю Крыма Сергею Валерьевичу Аксенову найти возможность отметить этих людей, сказав им простое человеческое спасибо», – заявил Басов.

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