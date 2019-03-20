«Русский блок» требует покончить с коррупцией в Севастополе

20.03.2019, Севастополь, Павел Волков

Один из руководителей «Русского блока» Павел Волков обнародовал расследование, в котором заявляет о наличии коррупции на рынке ритуальных услуг Севастополя. Именно в результате борьбы с теневыми схемами по сфабрикованным обвинениям в свое время оказался за решеткой лидер организации Геннадий Басов, считают его соратники. Теперь «Русский блок» намерен доказать невиновность Басова и покончить с севастопольской «кладбищенской мафией».

«…Убитые горем родственники, потерявшие близкого человека готовы платить дельцам при организации похорон столько, сколько у них запросят. Только потом, когда боль утраты ослабевает, начинаешь задумываться, а за что были уплачены деньги. И если вы внимательно разберётесь, то не составит труда понять, что вас обобрали не предприимчивые кладбищенские коммерсанты, а представители государственного бюджетного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

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Вот счет, в котором мы намеренно удалили все персональные данные, оставив услуги, которые навязывают в государственной конторе в качестве обязательных. Перед тем, как публиковать эту статью, я тщательно изучил деятельность подобных организаций в России, и нигде, кроме Севастополя, людей не принуждают оплачивать то, что выделено в счете заказа желтым цветом.

Мною было опрошено несколько человек, которые оплачивали выделенный отдельной строкой пункт в квитанции «За услуги организатора погребения», и выяснилось, что эти люди понятия не имеют, в чем заключалась эта странная услуга.

Кроме того, весьма странной является услуга по оформлению заказа на копку могил. Хотелось бы узнать у представителей правительства, почему рядовой севастополец должен отдать 320 рублей за оформление счета?

При этом закон о погребении, действующий в России, не дает права навязывать гражданам услуги, не оговоренные в принятом Государственной Думой документе. Однако в «Специализированной службе по вопросам похоронного дела» города русской славы, похоже, считают, что навязывать плату за воздух не является чем-то противозаконным.

Причем, среди странных проплат, не все обращают внимание на то, что сотрудники государственного предприятия направляют людей к «нужному» предпринимателю, а этим нужным предпринимателем является некто Рапопорт», – пишет Волков.

По его данным, силовые структуры закрывают глаза на сомнительные схемы. При этом два директора похоронной службы, пытавшиеся изменить ситуацию, вскоре оказывались за решеткой.

«…Если клиент не оформляется у Рапопорт, то у него могут возникнуть проблемы, в частности, вместо родового захоронения рассчитанного на двух человек, клиенту могут выделить участок на одного человека и сорвать похороны, как это было, например, в отношении гражданки М.», – утверждает Волков.

В «Русском блоке» возмущены тем, что «теневой бизнес не настораживает контролирующие органы», а «вымогательство денег за сомнительные услуги по каким-то причинам стало нормой, на которую не реагируют в департаменте городского хозяйства Севастополя».

«Сегодняшняя статья является официальным обращением в государственные органы, призванные следить за законностью и порядком в сфере ритуальных услуг. Хотелось бы увидеть, как губернатор города Севастополя принимает меры и наводит порядок в там, где многие годы процветает теневой бизнес», – резюмировал Волков.