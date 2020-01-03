«Русский блок»: В караоке-клубе Севастополя избили девушек

03.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Ночью 3 января в караоке клубе «Старс» в Севастополе группа кавказцев избила девушек.

Об этом говорится в заявлении, которое распространил глава общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

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«Пользуясь абсолютной безнаказанностью, избивали русских девушек, которые не хотели иметь с ними отношения… Севастопольцы, пытавшиеся вступиться, получили телесные повреждения», – утверждает Басов.

По его данным, защитники девушек оказались в меньшинстве и «получали удары в голову со спины, сзади и исподтишка».

Басов заявил, что инцидент будет обсуждаться участниками «Самообороны» времен Русской весны, которые намерены собраться на «Ракушке» в центре Севастополя 6 января.

Он также призвал пострадавших позвонить по телефону +79780743345