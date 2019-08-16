Русский блок: Власти относятся к честным патриотам хуже, чем к либералам
Российские либералы монополизировали протест по теме региональных выборов.
Вместе с тем, кроме либералов, к электоральному процессу по всей стране не допустили и критически настроенных патриотов, которым вообще не дают слова.
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Об этом в эфире youtube-канала TV Forpost заявил лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.
«Я не согласен с утверждением о том, что все, что связано с либералами, однозначно плохо и ведет к подрыву системы.
Я считаю, что патриоты России, которые заинтересованы в ее усилении, тоже видят негативные тенденции, в том числе в избирательном процессе.
К моему сожалению, либеральное крыло широко освещает эти тенденции, а люди с патриотической позицией выразить свою точку зрения в центральных СМИ не могут.
Патриотическая пресса есть, но она не определяет патриотическое сознание», – считает Басов.
По его мнению, Севастополь проиграл от того, что к выборам в гордское законодательное собрание были допущены только парламентские партии.
«Складывается система, при которой, к сожалению, по свистку судьи – прокуроры, деятели избирательных комиссий поступают так, как выгодно, но не так, как это должно быть по закону.
Это тревожный звонок, в том числе, и для севастопольского общества.
Городу было бы лучше, если бы в выборах участвовали представители самых разных политических партий, которые обладают весом и авторитетом», – заключил Басов.
Спасибо!
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