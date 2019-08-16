Русский блок: Власти относятся к честным патриотам хуже, чем к либералам

16.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Российские либералы монополизировали протест по теме региональных выборов.

Вместе с тем, кроме либералов, к электоральному процессу по всей стране не допустили и критически настроенных патриотов, которым вообще не дают слова.

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Об этом в эфире youtube-канала TV Forpost заявил лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

«Я не согласен с утверждением о том, что все, что связано с либералами, однозначно плохо и ведет к подрыву системы.

Я считаю, что патриоты России, которые заинтересованы в ее усилении, тоже видят негативные тенденции, в том числе в избирательном процессе.

К моему сожалению, либеральное крыло широко освещает эти тенденции, а люди с патриотической позицией выразить свою точку зрения в центральных СМИ не могут.

Патриотическая пресса есть, но она не определяет патриотическое сознание», – считает Басов.

По его мнению, Севастополь проиграл от того, что к выборам в гордское законодательное собрание были допущены только парламентские партии.

«Складывается система, при которой, к сожалению, по свистку судьи – прокуроры, деятели избирательных комиссий поступают так, как выгодно, но не так, как это должно быть по закону.

Это тревожный звонок, в том числе, и для севастопольского общества.

Городу было бы лучше, если бы в выборах участвовали представители самых разных политических партий, которые обладают весом и авторитетом», – заключил Басов.