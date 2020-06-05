«Русский блок» выступил в защиту Платошкина

05.06.2020, Севастополь, Виктор Орлов

«Русский блок» считает необоснованным домашний арест оппозиционного левого политика Николая Палошкина в то время как либерал Алексей Навальный продолжает безнаказанно сеять смуту.

Об этом говорится в заявлении, которое распространил глава «Русского блока» Геннадий Басов.

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«Часть обвинений в отношении Платошкина, озвученная адвокатами, выглядит феноменально – «оказание вооруженного сопротивления представителю власти посредством публичного распространения заведомо ложной информации».

На мой взгляд, заявления Платошкина вряд ли являются более радикальными, чем у того же Навального или Соболь.

Когда Навальный выливает на власть массу дерьма (причем, иногда вполне обоснованно), то все, на что сегодня способна власть, – это облизать все это дерьмо и ждать от него новой порции. Причем довольными созерцателями подобного обтекания становятся миллионы граждан, что уже само по себе довольно странно», – говорится в заявлении Басова.

«Те, кто пытается проповедовать левую или патриотическую повестку в стране, мне кажется, обречены на давление и преследования. Сегодня в условиях кризиса, глобальной коррупции, беззакония и уничтожения в стране ценности человека как личности, эти идеи становятся все более актуальными», – считает общественник.

«Обвинение Платошкина в преступлениях – это, на мой взгляд, очередная глупость, свидетельствующая о никчемности заказчиков этих уголовных дел. Сегодня сложно сказать кто они, но, в конце концов, от этого выиграет только сам Платошкин», – рассуждает Басов.