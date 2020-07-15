«Русский блок» заявил о масштабных коррупционных схемах в Севастополе с использованием документов с Украины

15.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Чиновники в Севастополе проворачивают миллионные аферы, о которых просто не может не знать и.о. губернатора Михаил Развожаев и контролирующие органы.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил лидер «Русского блока» Геннадий Басов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Басов привел в пример работу БТИ Севастополя, где, по его данным, при помощи связей на Украине подделывают документы на недвижимость для незаконной регистрации объектов.

«В Департаменте городского хозяйства и в некоторых структурах, в том числе прокуратуре, достоверно известно о том, что происходит в данных предприятиях… Есть основания полагать, что с целью незаконной регистрации объектов недвижимости на предприятии систематически выдаются справки и иные документы с недостоверной информацией. В частности, по адресу Героев Севастополя, дом 14, квартира 12 выдавались две справки, в одной из которых был убран административный арест. В этой же справке был указан другой владелец данного объекта недвижимости. И только на стадии регистрации случайным образом была обнаружена и отменена случайная сделка. По моей информации, таких незаконных сделок достаточно большое количество», – заявил Басов.

Кроме того, по его информации, незаконно оформляют недвижимость по фиктивным украинским документам:

«В целях регистрации недвижимости, по моей информации, и есть все основания полагать, по поддельным нотариальным документам прибывающих из Украины, кроме оформления недостоверных данных, подделываются подписи, необходимые для регистрации недвижимости лиц. В частности, была подделана подпись, и есть все основания полагать, гражданки Козловой, проживающей по адресу по улице Горпищенко. Это один из примеров, которые так же необходимо проверять компетентным правоохранительным органам и, соответственно тем, кто находится во властных кабинетах правительства города Севастополя», – сказал Басов.

Он сообщил о махинациях с землей на крупнейшем городском кладбище.

«Городом Севастополем было утеряно земли как минимум, с моей точки зрения, на миллионы рублей. Что же на самом деле происходило – на кладбище 5-го километра убрали в определенных местах забор, и за территорией забора, на территории пользования других лиц, стали производить захоронения. За территорией кладбища осуществлялись захоронения. Как на территории города, так и на территории участков, находящихся в пользовании иных лиц, и даже на территории, относящейся к Херсонесу…

Родственники умершего человека, попав на кладбище, «обрабатывались» сотрудниками государственного бюджетного учреждения, и в случае, если у данных родственников есть достаточно финансовых средств, они направлялись к специально обученным предпринимателям. Специально обученные предприниматели указывают им сумму – цоколь, скамеечки и прочее, так называемое «все включено», которое составляет внушительную цифру – 70-90-100 тысяч и так далее, хотя себестоимость данных услуг гораздо ниже.

После того, как данное лицо оплачивает услуги в коммерческой фирме, оно обратно прибывает к сотрудникам, работающим под руководством гражданина Тузина, и они показывают ему участок, находящийся за территорией кладбища. После этого осуществляется захоронение, а Департамент городского хозяйства – у нас есть все основания полагать, «задним числом» выдает земельный участок под захоронение», – рассказал Басов.