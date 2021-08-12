«Русский – человек воюющей нации». В Москве советуют Средней Азии поумерить русофобский пыл

12.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Сегодня кому-то может показаться, что РФ стала «прикасаемой», поскольку ее облагают санкциями и российским спортсменам запрещают под своим флагом выступать на олимппиадах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил руководитель Института Стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин, отвечая на вопрос, почему в республиках Средней Азии пошел сейчас вал русофобии.

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«Во-первых, потому, что новые поколения входят в жизнь со своими превратными представлениями о прошлом. Во-вторых, потому что кому-то может показаться, что Россия стала «прикасаемой» – ее санкциями облагают, на Олимпийских играх флаг запрещают и так далее. То есть можно Россию безнаказанно унижать», – сказал Затулин.

По его словам, это будет происходить до «первого конфликта, где Россия может показать зубы». «Советую обратить внимание на то, какой образ русских утверждается, например, в Китае. Я с удивлением узнал, что синонимом слова «представитель России» является «человек воюющей нации». Оказывается, в Китае считают, что русские, они постоянно воюют», – отметил политик.

Он уклонился от ответа, стоит ли это определение считать комплиментом.

«Ну, своеобразно. Во всяком случае, людей, которые принадлежат к воюющей нации, опасно трогать, они, типа, воевать могут, умеют. Поэтому предлагаю всем над этим задуматься. Всем героям, которые, знаете, ведут себя в духе Архилоха: мы догнали и убили счетом ровно семерых, целая тысяча нас была. Вот при таком раскладе, конечно, можно считать себя героем. Но я думаю, на самом деле есть, что терять во взаимоотношениях с нами государствам, которые стали независимыми лишь в результате того, что мы, в общем, дали им вольную», – резюмировал Затулин.