Русский доброволец: «После Часова Яра в лобовую не пойдём – вспыхнут Харьков и Купянск»

Какие успехи ожидать к маю-июню, когда падёт Часов Яр, нужна ли ВС РФ мобилизация, и почему наступление продвигается медленно.

Об этом и многом другом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал координатор Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение», русский доброволец Андрей Родионов.

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Родионов сейчас служит в населённом пункте Красная Гора севернее Бахмута. Гражданского населения там нет, нет никаких условий – ни воды, ни газа, все дома разрушены, военные живут в подвалах. От линии фронта 5-7 километров. При этом, по его словам, ВСУ постоянно обстреливают и Красную Гору, и Бахмут.

«Артиллерия, может, стала работать реже, зато очень много FPV-дронов, и дрон «Баба Яга» с миномётными минами – прилетают, как-то обходят наши РЭБ. Тяжело им, и глушат, но и наши, и враги ищут возможности пройти РЭБ, и как-то находят. Есть предположение, что залетают со стороны Соледара, потому что фронт немного сдвинулся, и возможно, где-то появилось окно, потому что именно с направления Бахмута с нашей стороны более или менее нормально РЭБ работает, и вряд ли они напрямую заходят. Ну, и наши находят свои каналы», – рассказал Родионов.

Он также на примере своего направления объяснил, почему наступление ВС РФ происходит в очень низком темпе.

«Хохол медленно пятится, потому что ситуация такова, что там идут поля-поля-поля и небольшие лесопосадки с нарытыми окопами, в которых могут сидеть буквально несколько человек. Наши FPV-дроны за ними охотятся и артиллерия, но FPV-дроны даже удобнее – он залетает в любую норку и не надо на неё тратить много снарядов. Но враг сидит, и как только наши танки или что-нибудь пытаются выдвинуться в наступление, тут же вылезут пару таких наблюдателей, тут же дадут сигнал, поставят ПТУРы, вызовут артиллерию, и опять-таки прилетят те же дроны копеечные, которые сожгут наши БТРы и танки. Поэтому сейчас планомерно идёт зачистка этих лесопосадок, где-то медленно-медленно выискивают цели и FPV-дронами их уничтожают. С другой стороны, где-то давят штурмом. Но штурмы идут медленно, враг хорошо подготовился, и поэтому не все штурмы удачные. Приходится готовиться и опять через какое-то время наступать. Поэтому не всё так быстро», – сказал боец.

Однако он с удовлетворением отметил, что, наконец, начали применять ФАБы, которые очень помогли бы и при освобождении Часова Яра, однако там осталось гражданское население.

«На нашем участке такого я не видел, но мы знаем, что это уже есть и применяется, что хорошо. Может быть, и здесь будет что-то похожее. А что касается самой хохлячьей обороны в Часовом Яре, то можно бы было туда действительно скинуть эти ФАБы и ускорить процесс продвижения. Но этого не делают из гуманных соображений, потому что в Часовом Яре продолжает работать какой-то один сборный детский садик, в общем, там ещё немало остаётся гражданских, в том числе и дети. Поэтому наши военные – гуманные добрые люди – не могут сбрасывать туда ФАБы. Если бы мирного населения там не было, то можно было бы их применить, и дело пошло бы быстрее», – отметил Родионов.

Что касается падения Часова Яра, то после него ожидаются продвижения и на других направлениях.

«Когда падёт Часов Яр, русская армия должна выйти на оперативный простор. И там уже легче будет наступать в разные направления, что, соответственно, сильно усугубит положение ВСУ. Также уже, в общем-то, не секрет, что после того, как падёт Часов Яр, скорее всего, начнется какое-то движение в Харьковской области. А, возможно, и в Запорожской активизируется. Может быть, еще где-то. То есть в ближайшее время – май, июнь, если всё пойдет по плану, мы должны увидеть большие успехи вот в этом направлении», – сказал боец.

ПолитНавигатор: Насколько велики потери с нашей и вражеской стороны сейчас? Есть ли риск, что из-за такого медленного продвижения хохлы успеют построить свою линию Суровикина и дождаться вооружений НАТО.

Родионов: Потери какие, конечно, не знаем, но то, что тяжело дается наступление, это факт. Потери немалые, так скажем. Что касается врага – его хорошо бьют. Особенно сейчас начали применять ФАБы, и я думаю, результаты неплохие должны быть.

Что касается рисков, что из-за медленного наступления хохлы успеют построить свою линию обороны, – во-первых, они и так там где-то уже построили, где-то строят, но вряд ли русская армия будет долбиться дальше [в лоб]. Я уже сказал, что скорее всего, начнется наступление где-то севернее – Харьков, вот в том направлении, Купянск. Это было бы правильно, надеюсь, так и будет. Поэтому, думаю, что вряд ли эта их оборона им поможет.

А вот что касается вооружения НАТО, тоже неизвестно. Конечно, наша русская победа не является чем-то предопределенным. Да, скорее всего, она будет, и конечно мы к ней идем, сомнений нет. Но не надо думать, что просто, сидя, ничего не делая, эта победа сама придет. Конечно, все зависит от многих факторов, от каждого из нас, от помощи фронту, от правильных своевременных каких-то поставок, решений.

Поэтому, конечно, риски есть, что могут где-то хохлы укрепиться, где-то вооружение опять натовское получить. Но будем надеяться, что не успеют. Потому что все-таки по планам, повторюсь, где-то не позже мая, наверное, конца мая, нас должны ждать какие-то результаты серьезные на фронте. Надеюсь, всё так и получится.

ПолитНавигатор: А какой настрой у солдат? Что поменялось по сравнению с годом назад? Хватает ли сил, или нужна новая мобилизация?.

Родионов: Настрой у всех боевой. Даже общался с ребятами бывшими заключенными, которые подписали контракт, пошли в штурмовики. Большие тоже бывали потери, многие были ранены, разное приходилось ребятам пережить. Но давят, наступают успешно, несмотря на сложности, идут вперед. Очень идейные, позитивно настроены на победу и готовы двигаться до западных украинских границ, как минимум.

По поводу мобилизации, в принципе, сейчас никто об этом не говорит. В общем-то, наверное, хватает. Моё личное мнение – было бы не лишним провести ещё одну какую-то частичную мобилизацию, но, с другой стороны, никто не жалуется. По крайней мере, на позициях везде, где я был, где мои знакомые служат, никто не говорит о том, что там где-то не хватает бойцов. Может быть, мобилизация и не нужна, а сил в целом хватает, и техника новая поступает, и резервы есть. Позитивная в целом картина сейчас вырисовывается.

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