Русский доброволец разгромил тезисы автора термина о «криптобандеровцах»

21.03.2019, Донецк, Михаил Рябов

Волонтёр Александр Жучковский, занимающийся сбором помощи ополчению Донбасса, раскритиковал тезисы известного военкора Дмитрия Стешина, который попытался обосновать, почему Россия заморозила ситуацию вокруг украинского кризиса.

Поводом для критики Жучковского стала статья Стешина на портале «Русская весна».

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«С одной стороны, я рад, что нас не втянули в войну с Западом через переходник под названием «Украина». Российским солдатам не пришлось проливать свою кровь, освобождая людей, которые лет так через 70, на новом цивилизационном витке, будут рассказывать свои детям, как «москали нас опять воевали и захопили усю незалежность». Пусть сами с собой там разбираются, излечиваются или наоборот, заражают последних здоровых. Кто не согласен с нынешними украинскими порядками, может всегда переехать в Россию – она не отваживает, принимает.

Меня назовут пораженцем, но лет через десять само-собой станет ясно, что это была правильная политика, прагматичная и реальная. У нас любят заимствованное выражение «реальная политика», но когда она реализуется в реале, все морщатся, разочарованно воют, кого-то просто рвёт.

Да, она так мерзотно пахнет, эта реальная политика. И ещё, стоит осознать, что того человека, который принимает все конечные решения по украинской политике, его Провидение не назначало в супермены-спасители Украины. У него задача одна – уберечь Россию, а потом всё остальное”» – написал Стешин.

Жучковский решил поспорить с военкором в своем блоге.

«Я знаю, что Стешин не является платным пропагандистом (о чем уверенно некоторые пишут), он искренно верит в то, что говорит, и это меня расстраивает больше всего, так как изложенное Стешиным это не только линия госпропаганды, но и устойчивая точка зрения большого количества людей в РФ. Ошибочность этой точки зрения (людей, считающих себя патриотами) зиждется на базовом тезисе украинских националистов: «Украина – не Россия» (как назвал свою книгу президент Кучма).

Именно этот тезис и повторяет Стешин, говоря о Путине, у которого «задача одна – уберечь Россию, а потом всё остальное». Для Стешина, как и для российской власти, Россия – это РФ, а Украина (наша земля, населённая миллионами русских) – это «всё остальное».

Абсолютно непонятно, на чём основана радость от того, что «нас не втянули в войну с Западом». На чём основано утверждение, что освобождение части Украины привело бы к горячей войне с Западом? Что на это указывает? Не вижу ни одного факта, который однозначно бы свидетельствовал о том, что Евросоюз или США начали бы против России реальные военные действия в случае «аннексии» Новороссии. А вот косвенных свидетельств обратного немало: Запад не был готов к агрессии против России, на Западе после Крымской операции (на которую ничем кроме санкций не ответили) резонно ожидали дальнейшей «аннексии» украинской территории, и даже рекомендовали Украине не сопротивляться, так как шансов устоять у неё нет никаких.

Стешин уже похоронил Украину как русский регион и приравнял к какой-нибудь Польше, радуясь, что нашим солдатам не пришлось проливать кровь, освобождая людей, которые потом будут считать нас оккупантами. О ком он говорит? О людях, которые пять лет назад в десяти регионах Украины выходили с российскими флагами и стремились в Россию? Если иметь ввиду несколько западных областей – согласен, там люди во многом безнадёжны и освобождать их не нужно и даже вредно. Но бОльшая часть Украины, жители которой измучились от почти 30-летнего бардака и нищеты, встречали бы русские танки цветами и радовались бы наступлению порядка и стабильности, как радуются этому люди в Крыму.

Пару лет назад Стешин озвучил мысль про миллионы населяющих Украину «криптобандеровцев». Сейчас он развивает эту мысль, утверждая, что «пусть сами с собой там разбираются, излечиваются или наоборот, заражают последних здоровых». То есть Россия должна пустить на самотек процесс дальнейшей дерусификации огромного региона и допустить, чтобы гангрена украинства и русофобии продолжала поражать здоровые части русского организма? Такая позиция абсолютно противоречит национальным интересам не только нашего народа, но и государства – в будущем оно неизбежно столкнется с антироссийским монстром, которого само же и взрастило своим бездействием (хотя это даже не бездействие, а содействие, потому что всесторонняя поддержка украинской экономики со стороны РФ никогда не прекращалась).

«Кто не согласен с нынешними украинскими порядками, может всегда переехать в Россию – она не отваживает, принимает», – говорит Стешин. Как принимает РФ, мы прекрасно знаем. Причем не только выходцев из «остальной» Украины, но и с воюющего Донбасса. Сам же Дмитрий не раз писал в «Комсомолке» о проблемах русских беженцев и ветеранов войны в ЛДНР.

Стешин убежден, что через лет десять «станет ясно, что это была правильная политика, прагматичная и реальная». Лет через десять, если будем живы, мы вернёмся к этому разговору. Но здравый смысл подсказывает, что мы ещё пожнём очень нехорошие плоды этой «прагматичной» политики», – предостерегает Жучковский.