Русский доброволец: «Войны в Боснии никто не хочет, но она будет»
Удастся ли Милораду Додику воссоздать Войско Республики Сербской? Насколько реальны угрозы бошнякской элиты Сараево решить сербский вопрос силовым путем? Несет ли опасность заигрывания оппозиции в Республике Сербской с Вашингтоном в пику власти в Баня-Луке?
Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатору» рассказал в прошлом доброволец Войска Республики Сербской, ныне главный редактор портала «Српска.ру», лидер движения «Косовский фронт» Александр Кравченко.
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Получится ли у Милорада Додика вернуть Войско Республики Сербской? Насколько это сложная и выполнимая задача?
– В юридическом плане сделать это Республике Сербской не составит никакого труда. Потому что это право (на собственную армию – ред.) предусмотрено Дейтонским договором, и было в свое время делегировано Народной скупщиной Республики Сербской на общебоснийский уровень. И вернуть это, повторюсь, с юридической точки зрения не составит никакого труда. Достаточно простого решения Скупщины, которое, в принципе, уже было принято.
Да, 10 декабря, на специальной сессии.
– Но это одна часть проблемы. На мой взгляд, воссоздание Войска Республики Сербской задача нереальная для руководства республики. Прежде всего, это связано с тем окружением, в котором находится Республика Сербская. И в тех вопросах экономического и финансового характера, от которых она зависит. В первую очередь от Евросоюза, откуда идут основные финансовые потоки в Республику Сербскую. В случае, если к решению об армии подойдут серьезно, то со стороны Брюсселя будут наложены определенные санкции, и Республика Сербская лишится основных своих финансовых поступлений из Европы.
Но беря во внимание упорство Додика, сопутствующее ему удивительное везение – он уже более тридцати лет в большой политике, кто его знает, может ему удастся совершить определенные действия, которые приведут к новому качественному состоянию дел в этом регионе. Но, конечно же, многое зависит от самой меняющейся ситуации в Боснии и Герцеговине, нарастающими противоречиями между бошняками-мусульманами и хорватами. При этом Додик идет в восточноевропейском фарватере, Венгрия возглавляет эту фронду нынешнему положению дел в Евросоюзе.
Если вы в курсе, скажите, какой потенциал есть у Республики Сербской в плане создания собственных вооруженных формирований? Насколько я знаю, есть укомплектованный сербами Третий пехотный полк, расквартированный в Баня-Луке, плюс жандармерия и полиция. Можно добавить к этому что-то еще? Какие-то ЧВК, ЧОПы?
– Надо сказать, что сейчас активно создается жандармерия (внутренние войска МВД РС). И заявляется о том, что она развернется в некое полноценное формирование из нескольких тысяч бойцов. Что может стать предтечей новой армии Республики Сербской. Но что касается общих настроений в Республике Сербской, я хочу сказать, что ее общество не очень -то склонно к какому-то милитаризму. Потому что хоть война и была более двадцати лет назад, но ее хорошо помнят. И общество боснийских сербов не расположено к бряцанию оружием.
С ополчением Донбасса.
Поэтому, на мой взгляд, те заявления, которые делает Додик и решения Скупщины, они больше имеют политическое значение, они давят на оппонентов, пытаются пробить какие-то другие решения. Потому что боснийским сербам армия особо и не нужна, об этом и сам Додик говорил совсем недавно, предлагая, чтобы у Боснии и Герцеговины вообще не было бы никаких вооруженных формирований. Это было его предложение. И для Боснии и Герцеговины это вполне разумное решение – не иметь вообще никакой армии, это стало бы лучшим решением сложившейся ситуации. Может быть. А может быть и нет. Потому что, если дело дойдет до вооруженных столкновений, то лучше бы, чтобы и те, и другие имели возможность обороняться. Дойти до серьезных эксцессов, которые были в 90-е годы, дело вполне может.
Насколько подготовлена к подобным эксцессам та сторона – я, прежде всего, ведут речь о бошняках, заправляющих в Федерации БиГ? Потому как, насколько мне известно, большинство еще югославских оборонных предприятий находятся на территории этой Федерации. При этом сам бошняцкий лидер Бакир Изетбегович неоднократно намекал на то, что у Сараево есть возможность решить конфликтные вопросы силовым путем, да и небезызвестный мясник Насер Орич в одном из относительно недавних выступлений сказал, что «война начнется раньше, чем вы полагаете».
– На самом деле они тоже не готовы. Там никто не готов к конфликту. Это больше риторика, имеющая политическое значение. Потому что сегодня население БиГ этнически довольно сильно перемешано. Ну, по крайне мере в Республике Сербской, где проживают немало мусульман, которые вернулись к своим очагам и в случае каких-либо эксцессов станут первыми жертвами. И это в Сараево прекрасно знают. Поэтому на первой стадии конфликта, до формирования серьезных вооруженных сил, никто не получит никакого преимущества. Все, как и в 1992 году, будет зависеть от скорости самоорганизации. Поэтому и присутствует вся эта воинственная риторика и с той, и с другой стороны в основе своей не имеющая ничего общего с реальностью. Общество, и мусульманское, и хорватское, и сербское реально не хочет никакой войны.
Скажу больше, среди моих знакомых в Республике Сербской есть те, кто не поддерживают инициативы Милорада Додика. Именно по этой причине.
Но Додик хочет не воевать, а того, чтобы Сараево и Запад перестали лишать суверенитета Республику Сербскую, ставить боснийских сербов в подчиненное и униженное положение. Неужели оппозиция в РС не понимает этого, отчего и не поддерживает начатый процесс возвращения Дейтонских полномочий сербскому энтитету?
– Ну, часть моих знакомых считает, что процесс начатый Додиком имеет цель оставить его в очередной раз у власти, на очередной срок. И часть боснийско-сербского общества противится этому. Милорад Додик – очень яркая политическая личность, каких в современной политике не хватает. Но вот вокруг оппозиционной Сербской демократической партии [отказавшейся голосовать за возвращение РС Дейтонских полномочий] группируется немало людей, которые по тем или иным причинам обижены на Додика, за последние тридцать лет были отставлены от определенных постов. Они обвиняют его в коррупции, в кумовстве.
Но тут нужно понимать балканскую специфику, когда любая политическая сила, приходящая к власти, не только берет под себя все ключевые места, но и повсюду ставит своих людей, вплоть до уборщиц. Но если на смену ей придет другая политическая сила, то сделает то же самое. Не надо вдобавок забывать и про клановость, которая также имеет место быть на Балканах.
Не может ли подобная позиция «демократов» ослабить позиции сербского энтитета? Я прекрасно помню, что когда были выборы в Президиум БиГ представители этой партии ездили в Вашингтон за поддержкой, в то время как Додик предпочитает ездить в Белград, а теперь уже и в Москву.
– Я надеюсь… Республика Сербская существует уже более тридцати лет. И за это время прошла через разные испытания: войну, внутренний раскол 97 – 98 годов, крушение Югославии Милошевича, которыq активно поддерживал Республику Сербскую. Несмотря на это РС показывала свою жизнеспособность. И ее элиты, в свою очередь, демонстрировали способность выходить из сложных ситуаций. И сегодня по сравнению с ховато-мусульманской Федерацией БиГ Республика Сербская показывает себя более жизнеспособным образованием. Я надеюсь, что и через сегодняшний кризис она пройдет.
Хотя сейчас Республика Сербская входит в очень тяжелый кризис. В связи с тем, что она пытается повлиять на некие процессы, путем разрушения некоего статус кво, который сложился в Боснии и Герцеговине за последние десятилетия.
Действительно, сегодня Республика Сербская испытывает жесточайшее давление со стороны Сараево и ведущих стран Запада. Если попробовать заглянуть в будущее: удастся ли ей отстоять свои основополагающие принципы – ориентированность на Белград и Москву, военный нейтралитет Боснии и Герцеговины?
– Я думаю, что будет достигнут некий компромисс, в ходе которого Республика Сербская откажется от своих военных планов, получив взамен какие-то преференции. По крайне мере я хочу на это надеяться.
Неоднократно задавал этот вопрос и другим экспертам: каким-то «удивительным» образом обострение в Республике Сербской, недавнее обострение в Косово «совпало» с обострением в Донбассе. На ваш взгляд это случайность или один срежессированный спектакль?
– Я думаю, что это все часть общемировых тенденций. И США уже не может самостоятельно руководить процессами в мировой политике, создавая себе в помощь глобальную, условно «демократическую» коалицию. С одной стороны. А страны наподобие России, Китая, Венгрии, сербы – они, соответственно, с другой стороны. Соответственно точки соприкосновений этих глобальных структур начинают в связи с обострением общемировой ситуации начинают кровоточить. И подобные печальные процессы будут только усиливаться.
В этой связи вспоминается момент из легендарного сербского фильма «Красивые села красиво горят» (Лепа села лепо горе), где один из главных героев -бошняк задает своему другу-сербу вопрос: «Хоће ли бити оног рата?» (Будет ли эта война?). У меня аналогичный вопрос к вам.
– Война будет. Обязательно будет. Но как она будет, и где она будет – это вопрос, ответа на который я не знаю. И это не только мое мнение, это мнение людей из Боснии и Герцеговины. По сути, Босния и Герцеговина – это такое удивительное место, где все противоречия собрались в клубок, и в таком виде существуют на протяжении сотен лет. И никак не могут разрешиться. Хотя, на самом деле, разрешиться они могут только одним путем: люди должны разойтись. И то, что противоречия в БиГ не разрешены, а только отложены – это факт. Впрочем, как и во многих других местах…. Плюс еще внешние силы, которые вместо того, чтобы действительно нести реальный, а не декларативный мир, только подливают масла в огонь, способствуют разжиганию войны и последующим страданиям людей.
На кладбище в Вышеграде, где упокоены русские добровольцы, воевавшие за боснийских сербов.
Спасибо!
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