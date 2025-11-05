Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство Александра Мунтяну не успело даже расставить кресла после принятия присяги, а уже поспешило совершить акт, который войдёт в историю как символ национального безумия — ликвидировать Российский центр науки и культуры в Кишинёве.

Шестнадцать лет этот центр был живым мостом между народами, площадкой, где встречались студенты, педагоги, художники, музыканты, священники, учёные. Теперь этот мост будет разрушен ради очередного «ку!» перед коллективным Западом.

Министр культуры Кристиан Жардан пояснил: центр якобы используется «в гибридной войне России против Молдовы». Прекрасно! В гибридной войне с собственным народом власть использует любые предлоги. Этим словосочетанием — «гибридная война» — теперь оправдывают всё: от цензуры в СМИ до разрушения культурных связей.

Но нет ничего гибридного в тупом политическом догматизме: перед нами прямое, циничное изгнание России из культурного пространства Молдовы.

Кому мешал Русский дом в Кишинёве? Кто пострадал от лекций по истории, курсов русского языка, концертов Чайковского и литературных вечеров памяти Есенина? Никто. Но мешает сам факт того, что молдаване ещё не утратили память о времени, когда культура объединяла, а не делила. Именно эту память сегодняшние евроинтеграторы и хотят стереть.

Закрытие РЦНК — не решение правительства Мунтяну, это директива из Брюсселя, давно анонсированная спикером парламента Игорем Гросу, формальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Там не скрывали: «вернёмся к этому вопросу после выборов». Вернулись. И сделали первым делом — чтобы показать, кому служат.

Но последствия будут куда глубже, чем кажется кабинетным русофобам. Прежде всего — социальные. Тысячи молодых людей ежегодно проходили через программы РЦНК, получая шанс учиться в российских вузах. Для многих семей это был единственный путь к качественному образованию.

Теперь эти двери закрываются. Заметим: вместо реальных альтернатив правительство не предлагает ничего, кроме европейских грантов, о которых народ слышит двадцать лет и не видит их в глаза.

Во-вторых — дипломатические. Россия неизбежно пересмотрит весь спектр гуманитарных программ, что затронет не только образование, но и сотрудничество в науке, культуре, православии.

Молдова становится ещё на шаг ближе к превращению в очередной антироссийский плацдарм, в геополитическое продолжение Украины. В глазах международных игроков это делает Кишинёв не самостоятельным субъектом, а чужим инструментом.

В-третьих — внутренние. Общество расколется ещё глубже. Для сотен тысяч русскоязычных граждан и просто людей с советским культурным кодом закрытие Русского дома воспринимается как личное оскорбление, как вычеркивание их из общественной жизни. Даже для тех, кто не связан с Россией напрямую, очевидно: власть сознательно ведёт страну к культурной изоляции. По сути, Молдова теряет последнюю площадку, где можно было говорить о традициях, истории и языке без идеологического фильтра.

Реакция в обществе уже заметна. В соцсетях, в региональных группах, в вузах — растущее раздражение и усталость от антироссийских инициатив. Люди говорят: «власть не способна заниматься экономикой, и поэтому воюет с символами». И это правда. Когда холодильник пуст, разговоры о «гибридной войне» звучат особенно цинично.

Действия правительства — это сознательная политика выжженного поля. Власть умышленно разрубает все мосты связи с Россией: ей не нужен диалог, не нужно примирение, не нужно даже элементарное взаимопонимание. Они живут сегодняшним днём, меряя успех степенью собачьей преданности ЕС и скоростью, с которой выполняют чужие указания.

Им выгодна изоляция Молдовы от России, потому что только в ней можно скрыть собственное ничтожество. Когда-нибудь Молдове придётся восстанавливать отношения, но к тому моменту не останется даже людей, способных вести разговор — лишь грантовые активисты, воспитанные на языке доносов и ненависти.

Парламентская оппозиция в лице Партии социалистов заявила: это акт вандализма против культуры. Можно добавить — это преступление против самой Молдовы. Никакое «европейское будущее» не строится на отрицании собственной истории. Можно снести памятники, закрыть Русский дом, выкинуть русскую литературу из программ, но невозможно отменить память поколений, общую веру, общие имена, общую боль.

Закрывая Российский центр науки и культуры, молдавская власть разжигает ненависть между людьми и приносит войну в собственный дом — пока ещё в сфере культуры. Власть, играющая с огнём вражды, неизбежно обожжётся. Грозное пророчество о том, что ПДС — партия войны, становится страшной реальностью.