Русский Дом в Белграде наградил двадцать многодетных семей

09.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В культурном центре Русский дом в столице Сербии в честь праздника Семьи, любви и верности состоялась церемония награждения двадцати многодетных семей и семей с более чем двадцатилетним стажем совместной жизни медалями «За любовь и верность».

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжество началось с литургии в подворье Русской православной церкви в Белграде, в церкви Святой Троицы, которую отслужил епископ Канадский Георгий. После чего состоялась церемония награждения двадцати супружеских пар, чей стаж семейной жизни перевалил за двадцатилетнюю отметку, а также многодетных семей.

Среди получивших медали «За любовь и верность» были и три семьи из Косово.

«Когда человек трудится, Бог ему помогает, – поделился своими взглядами на жизнь один из награжденных, отец девятерых детей Далибор Вукович из Косовской Митровицы. – Это не про еду, если бы это было так, многие могли бы иметь по сорок детей. Сербские богачи рожают по одному, а потом жалуются. В эпоху, в которую Господь дал жить нам, мы должны быть лучшими, рожать и идти Его путем».

Заместитель директора Русского дома Владимир Галактионов сказал, что прошедший праздник помимо привлечения внимания к важности сохранения семьи, также сближает наши два народа и две наши церкви.

«Самая большая ценность Русского дома – это именно они, друзья, например, мы пригласили семьи из Косово и Метохии по рекомендации епископа Рашко- Призренского Феодосия. Когда мы были в Косово, он указал на эту семью, сказал: смотрите, у нас есть такие семьи, и это может быть реальным примером. Благодаря рекомендациям различных видных людей из окружения Русского Дома и церкви мы находим реальные примеры, которые можем представить, и которые могут быть образцом для подражания для всех», – добавил Галактионов.